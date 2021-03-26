حكم استعمال الأدوية لإيقاف دم الحيض أثناء الصيام؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من النساء يتضجرن من الحيض أثناء الصيام، والبعض يبحث عن سبل وطرق لإيقاف دم الحيض واستكمال الصيام، ولكن كثيرا ما تراودهن الشكوك حول جواز الفعل من تحريمه.

تلقت دار الإفتاء سؤالا حول الحكم الشرعي لاستعمال المرأة للأدوية التي تعمل على إيقاف نزول دم الحيض مؤقتا حتى تتمكن من أداء صوم رمضان.

فأجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «لا مانع شرعا للمرأة من تناول الدواء لقطع حيضها مؤقتا لإدراك عبادة مؤقتة، كصوم رمضان، وذلك وفقا لقول الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: (لابأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا)».

وتابعت دار الافتاء المصرية خلال الفتوى قائلة: «ولكن هذا الجواز مقيد بشرط أمن الضرر، وأن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة متخصص، وإذا ارتفع الدم عنها فإنها تعد طاهرة وذلك إسنادا لما قاله الإمام ابن كنانه (يكره ما بلغني النساء يصنعنه ليتعجلن به الطهر من الحيض من شرب الشجر والتعالج بها وبغيرها)، وأوضح الإمام ابن رشد أن المعنى في كراهية ذلك لها مايخشى أن تدخل على نفسها في ذلك من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد يضر بها».