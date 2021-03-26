تفاصيل اختطاف 4 أطفال من أكتوبر وتهريبهن إلى شرم الشيخ بعد تخديرهن.. بينهن «ملك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات من الرعب عاشتها أسرة الطفلة «ملك»، بسبب جريمة خطف أفجعت سكان مدينة السادس من أكتوبر أمس الأول الأربعاء، بعد اختطاف الطفلة وصديقتها وطفلتين أخرتين من المدينة نفسها، في وضح النهار، حيث كانت «ملك» وصديقتها في طريقهما إلى الدرس في الحي العاشر المجاور لمكان إقامتهما، وفي حوالي الساعة 11 ونصف ظهرًا، تم تخديرهما واختطافهما بواسطة أشخاص مجهولين.

الطفلتان تم اختطافهما في وضح النهار

قال «أسامة»، شقيق الطفلة المخطوفة «ملك»، المقيم في الحي الحادي عشر بمدينة أكتوبر، «في حوالي الساعة 11 ونصف ظهر الأربعاء الماضي، وأثناء ذهابها وهي وإحدى صديقاتها إلى الدرس علمنا عدم وصولهما وتفاجئنا بأن هواتفهما مغلقة ما أثار الريبة والشك وبدأنا في التحرك بعدها وذهبنا إلى مكان الدرس لسؤال بعض زملائهما عنهما فلم نجد إجابة وبعد ساعات طويلة من البحث تلقيت هاتفًا من طالبة من أصدقاء ملك تخبرني بأنها شاهدتها بجوار إحدى المدارس».

رسالة صوتية تزعم مقتل ملك

وقال شقيق الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا، في تصريحات لـ«هُن»، «حررنا محضرًا في قسم أول 6 أكتوبر ثم استمرينا في البحث عن ملك وصديقتها في شوارع مدينة أكتوبر وطلبنا من أصحاب المحال مراجعة الكاميرات بغرض الوصول إلى أي معلومات في حين أن الجميع تعاون معنا من المقربين والأصدقاء ثم تفاجئت برسالة صوتية من سيدة عبر تطبيق «واتساب» تسألني عن شقيقتي المخطوفة وأخبرتها بأنها متغيبة ولا نعلم شيئا يخص اختطافها».

وأضاف: «حاولت الاتصال بها واكتشفت أنها تقوم باستعمال خاصية حتى لا يستطيع أحد الوصول لها من خلال الاتصال وأن يكون التواصل عبر الواتساب فقط ورفضت طلبي بالتحدث معها هاتفيًا، ثم أرسلت رسالة أخرى تقول إنها رأتها في ميدان الحصري بأكتوبر وكانت تسير وحدها ثم أرسلت رسالة ثالثة بعد ساعة بأن هناك منشورات عبر موقع فيسبوك مرفق معها صورة تعرضها للذبح، واتضح أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة».

العثور على ملك وطفلات أخريات

وواصل شقيق الطفلة: «في حوالي الساعة الثالثة ونصف فجرًا تواصلنا مع مباحث قسم أول أكتوبر وبعدها عرض علينا الضابط الذي يحقق في القضية صورًا اتضح لنا أنها ملك وصديقتها ومعهما طفلتان أيضًا تم اختطافهن من مدينة أكتوبر بالفعل وأفادوا بأن الخاطفين تم إيقافهم في كمين «عيون موسى» وهو أحد الكمائن بالقرب من مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، واكتشفنا أن المتهمين قاموا باختطاف طفلتين غيرهما بعد أن تم تخدير الأربع فتيات».