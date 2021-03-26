قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة البابا بالفواكه، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

محمد يوسف

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