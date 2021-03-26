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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
02:50 ص | الجمعة 26 مارس 2021
قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة البابا بالفواكه، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل كيكة البابا بالفواكه
1 ونصف كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
2 بيض
فانيليا
1 ملعقة كبيرة بشر برتقال
نصف كوب لبن
2 ملعقة كبيرة سكر
الشربات
1 ونصف كوب سكر
1 ونصف كوب ماء
1 ملعقة كبيرة ليمون
للوجه
فراولة
كيوي
أناناس
عنب أحمر
بلوبيري
كريمة مخفوقة
طريقة عمل كيكة البابا بالفواكه
يخفق البيض واللبن والفانيليا والسكر ثم يضاف الدقيق وخميرة وبشر برتقال ثم تعجن جيدا
ثم يوضع الخليط فى قالب كيك وتترك لمدة ساعة لتخمر
ثم تدخل الفرن لمدة 40 دقيقة
طريقة عمل الشربات
يخلط ماء وسكر وعصير ليمون على النار ثم يترك ليبرد
ويسقى البابا بالشربات بارد
يخفق كيس من كريمة مخفوقة على حليب بارد
ثم تزين البابا بالكريم شانتيه والفواكه