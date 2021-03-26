أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها: نتبادل الأدوار.. هي أمي وأختي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة مؤثرة، وجهتها الفنانة السورية أصالة نصري، لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مرفقة بجلسة تصوير جديدة لهما داخل المنزل، بإطلالات فاتحة اللون ومتقاربة.

وقالت الفنانة السورية عن ابنتها: «نتبادل الأدوار، هيّ أمّي وأنا بنتها، وأنا أمّها وهيّ بنتي، وهيّ أختي وأنا صاحبتها، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم، بسّ بالمحبة والعائلة بنقوى»، مرفقة صور لهما أطلت حلال أصالة بمكياج بسيط وشعر منسدل، يحمل بعض التموجات، مع بلوزة بيضاء منقوشة وبنطلون جينز، فيما ظهرت ابنتها بشعر «ويفي» مع بلوزة بيضاء منقوشة وبنطلون فاتح اللون.

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات: «أجمل أم وابنة في الدنيا»، و«شكلهم أخوات مش أم وبنتها.. قمرات»، و«كفايا صور لولادك هتتحسدي».

شام الذهبي توجه رسالة لوالدها

وكانت ابنة الفنانة أصالة، شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها برفقة أسرتها، إذ كان يرافقهما حينها المخرج طارق العريان.

وتعود الصورة التي شاركتها ابنة أصالة، إلى عامين ماضيين، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد طارق العريان، إذ ظهر أفراد الأسرة خلالها ملتفين حوله وأمامهم قالب من الحلوى.

وتحدثت شام، في تعليقها على الصورة، عن الذكريات التي كانت تجمعهم وكواليس تلك اللحظات، إذ كتبت باللغة الإنجليزية: «على هذه الصورة قبل عامين، كتبت (عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري)، لكننا انكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك لنا، لأنك لم تعد عمودنا الفقري».

وتابعت ابنة أصالة، بالإشارة إلى والدتها وأحوالها، عقب انفصالها عن العريان، إذ قالت: «كنت العمود الفقري لأمي، وبالتالي لنا، وعندما كسرتها، كسرتنا، لأننا نعيش من قوتها، كلنا امتداد لكيانها، لا شيء بدونها».