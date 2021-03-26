لنوم هانئ.. اترك هاتفك الذكي خارج غرفة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصت باربارا نوتسيل من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بترك الهاتف الذكي خارج غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك للتمتع بنوم هانىء ومريح.

وعللت نوتسيل ذلك بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف الذكي يثبط انتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعد مسؤولا عن التمتع بالراحة أثناء النوم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الضوء الأزرق يعمل على الشعور باليقظة، ومن ثم يسلب النوم من العين ويقض المضجع، وبالتالي يستيقظ المرء في صباح اليوم التالي متعبا ومرهقا وغير قادر على التركيز.