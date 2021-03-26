كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:40 صباحاً - لا تخلو خزانة أي فتاة من فستان أسود أنيق، سواء كان مخصصاً للخروجات النهارية السريعة، أو للسهرات والمناسبات الخاصة بأوقات المساء.

ويختلف المكياج الذي يناسب الفستان الأسود عن غيره من صيحات المكياج، نظراً لضرورة الحرص على تطبيق مكياج لافت وجذاب مع الفستان الأسود، ليُبرز إطلالتكِ ويزيدها جاذبية وجمالاً. وإذا كنتِ ترغبين في اعتماد مكياج جذاب وجريء مع الفستان الأسود، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل رسمات مكياج للفستان الأسود جريئة، لتستوحي من بينها الرسمة الأنسب لكِ:



رسمة مكياج عنابي

مكياج عنابي (الصورة من انستغرام)





لاقى المكياج العنابي رواجاً كبيراً بين الكثير من الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لجاذبيته وجرأته، وهو ما يجعله من أكثر صيحات المكياج التي تناسب أوقات السهرات والمناسبات.

ولتطبيق مكياج عنابي يناسب فستانكِ الأسود، طبقي ظلال العيون الفاتح بإحدى درجات النيود مثل اللون الوردي الداكن أو الخوخي الداكن على منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم قومي بدمجه مع ظلال العيون باللون (البني الداكن أو الرمادي أو الأسود)، وهي الألوان التي يتم وضع أي منها على زوايا العين الخارجية، ثم طبقي الآيلاينر المُجنح، والماسكرا، وفي النهارية قومي بتطبيق أحمر الشفاه باللون العنابي، لإطلالة جريئة وجذابة مع الفستان الأسود.

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رسمة مكياج سموكي

مكياج سموكي (الصورة من انستغرام)





يُعد المكياج السموكي من صيحات المكياج التي لا تنتهي موضتها، حيث تفضلها الكثير من الفتيات سواء في الخروجات النهارية أو في الإطلالات المسائية.

ولتطبيق صيحة مكياج سموكي جريئة مع الفستان الأسود، يُمكنكِ تطبيق الآيشادو بإحدى درجات الألوان الترابية مثل اللون البني الفاتح أو البيج أو الرمادي الفاتح على الجفن المُتحرك، أو إحدى درجات النيود مثل الزهري أو الخوخي الداكن، ثم تطبيق درجة آيشادو داكنة على الزاوية الخارجية للجفن المُتحرك وعلى عظمة الجفن، مع تطبيق الهايلايتر اللامع على الخدود والذقن والأنف، ثم تطبيق الآيلاينر والماسكرا، واختيار لون أحمر شفاه جريء مثل اللون الأحمر أو الوردي الداكن أو الفوشيا.

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رسمة مكياج ترابي

مكياج ترابي





لإطلالة أكثر أنوثة، يُمكنكِ اعتماد رسمة المكياج الترابي، بتطبيق آيشادو بأحد الألوان الترابية الداكنة على الجفن المُتحركِ، ثم تطبيق الآيلاينر المُجنح والماسكرا السوداء، وتطبيق أحمر الشفاه بلون ترابي غير لامع، مثل اللون البني الفاتح، مع تطبيق بلاشر باللون الزهري المائل للبني على الخدود.



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