عطور خشبية للنساء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:40 صباحاً - تقع النساء دوماً في حيرة عند اختيار العطور المختلفة بما يتواءم مع مناسباتهن وذوقهن الخاص، وفي كل عام يرغبن في اعتماد عطر جديد يجعلهن يظهرن في إطلالة باهرة تلفت إليهن الأنظار، فإن كنتِ من مُحِبَّات العطور الخشبية التي تعكس لك رائحة جميلة وترافقك أينما كنتِ، فسوف نجمع لك اليوم عدة روائح مميزة يمكنك اعتمادها.



‏Linterdit من جيفنشي givenchy

Linterdit



يحتوي عطر لانتردي من علامة جيفنشي على رائحة مميزة تجمع بين الروائح الشرقية والخشبية والزهرية؛ حيث يضم في المقدمة رائحة زهر البرتقال ومسك الروم، ويأتي في قلب العطر مزيج ما بين رائحة الباتشولي ونجيل الهند، بينما تتكون قاعدته من حبوب الفانيليا والسمسم الأسود، ليعبّر عن سحرك الداخلي بتلاشي جرعة مسك الروم مع الفانيليا الأكثر حسية.

تابعي المزيد: خيارات عطور نسائية أفضل هدية ليوم الام



‏Eau de soleli blanc من توم فورد tom ford

Eau de soleli blanc



يجسِّد عطر أو دي سولي مزيجاً منعشاً خاصاً يتميز بالحدة والإشراقة والعبق المشبع برائحة الحمضيات المتلألئة؛ حيث يظهر به دفء العنبر الزهري المفعم بالحيوية مع قشر البرتقال المر والبرغموت المنعش وزيت بيتيغرادين بيجاراد، بالإضافة إلى مزيج من بذور الكراوية والفلفل الوردي والهيل الذي يُبرز جمالية افتتاحيته بعبق الفستق عن طريق جرعة من التوابل، ويشع قلب العطر بمزيج حالم يجمع بين رحيق الياسمين الغني ومسك الروم وشجرة عطرة الزهر المختارة من جزر القمر، إلى جانب عبق نكهة جوز الهند مع نفحات من العنبر والڤانيليا والتونكا في قاعدة العطر.

تابعي المزيد: عطور برائحة الفيتيفر ..لمسة انتعاش مميزة



‏The Alchemist's Garden من غوتشي Gucci

The Alchemist's Garden



يتجلى عطر "The Alchemist's Garden" في صورة النمر، ويُعَدُّ بمثابة إشادة بالجاذبية التي تكتنف أجواء الليل، ويتميز العطر بمزيج من البخور العطري وخشب الكاد الدخاني المكثف مع مزيج من النباتات والزهور الطبيعية، ليتحرك العطر الشمسي كما لو كان نمراً منفرداً تحت عباءة الظلام.

تابعي المزيد: سر عطور نبتة التونكا السامة



‏My way من جورجيو أرماني Giorgio Armani

My way



لعطر أنثوي بنفخات خشبية، اعتمدي عطر my way من جورجيو أرماني، والذي يمثل دعوة إلى توسيع آفاقك من باقة الورود البيضاء في زجاجة تاليسمان، ويضم في مقدمته براعم البرتقال والبرغموت، ويحتوي قلب العطر على مسك الروم والياسيمين الهندي، فيما تتكون القاعدة من المسك الأبيض وفانيليا مدغشقر مع خشب الأرز المأخوذ من فرجينيا.

تابعي المزيد: أفضل عطر توابل ليوم الام