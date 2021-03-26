5 إطلالات للبلوغر ديما شيخلي بالقماش المطبّع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:40 صباحاً - عندما تكونين من هواة البلوغر العراقية ديما شيخلي لا يسعك إلا ان تعجبي بأمرين أسايين في مظهرها، وهما نظاراتها وفساتينها المطبعة التي تقترب من القفطان. من يتابع ديما يتبين أنها تقترب بصورها من عارضات الأزياء المحترفات فهي تتمتع بمقاييس مثالية ولكن شخصيتها الخجولة وحبها لخصوصيتها جعلا صعود ديما نحو الاضواء يتم بخطى ثابتة ولكنها بطيئة. تمتلك ديما أكثر من 600 ألف متبع على حساب انستغرام الذي افتتحته في العام 2014 ولكنها عادت واقفلته مدة عامين قبل ان تعاود افتتاحه. ديما اليوم تتعاون مع أهم الماركات الراقية مثل ديور وشانيل وغوتشي وتربطها علاقة صداقة متينة بشقيقتها الإعلامية مينة الشيخلي التي تكبرها بأربع سنوات.



إليك 5 من أبرز إطلالات ديما بالأزياء المطبعة:





ارتدت ديما فستاناً رفقيققاً مزادناً بتطبيعات مستوحاة من الطبيعة من ماركة ETRO وهي تتبنى اللوك البوهيمي الأنيق من حيث الشعر المنسدل والمتموج والصنادل المفتوحة والمزدانة أحياناً برباط يلتف حول الساق. كما عقدت شعرها بشكل منخفض واعتمدت المكياج الناعم النيود الذي يتناسب مع شخصيتها.

ديما الشيخلي في فستان من إترو- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



ظهرت ديما بطقم فضفاض من فالنتينو،هو عبارة عن سروال من الحرير المطبع باللونين الأزرق والأصفر على قاعدة فاتحة ونسقت معه قميصاً من الحرير يزدان بخيوط صفراء وحملت حقيبة جلدية سوداء. كما انتعلت صندلاً مسطحاً مفتوحاً من الجلد البني من فالنتينو.

ديما في لوك ممهور بتوقيع فالنتينو -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام







في إطلالتها الثالثة بدت ديما الشيخلي بوهيمية أنيقة بقفطان باللونين البيج والأحمر مطبع برسوم هندسية من ماركة توري بورتش وحملت حقيبة دلو كحلية من توري بورتش. كما سرحت شعرها الأملس بشكل مستقيم يقترب من الطابع الهيبي قليلاً.

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ديما ترتدي من توري بورتش -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



أما الإطلالة الرابعة فتمثلت بزي مطبع بالوان الأزرق والكحلي مع رباط عند الخصر يحمل حقيبة من ديور. هو لوك راق مونوبراند تعشقه النجمة وهو مظهر آمن لا يحتاج الى الكثير من الزخرفة والتنسيق لأن القماش غني بالتفاصيل بما يكفي لتبني أكسسوارات ناعمة لتتويجه.

ديما ترتدي من ديور -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



كما ظهرت ديما بفستان مطبع شفاف من دنداس مزود بحزام عريض جلدي عند الخصر وانتعلت حذاء Ranger أسود منسق بعناية مع الحزام الذي على خصرها.

ديما ترتدي فستاناً مطبعاً من دنداس -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

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