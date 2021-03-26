صورة نادرة لوالدة إنجي المقدم تثير إعجاب متابعيها: جايبين الحلاوة دي منين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة نادرة لوالدتها الراحلة.

وعلقت «إنجي» على صورة والدتها الراحلة «مامتي وحلاوة مامتي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة، عدد من أصدقائها الفنانين، منهم الفنانة ياسمين رئيس التي وصفتها قائلة: «قمر».

وأيضًا تعليقات بعض المتابعين: «شبهك.. جايبين الحلاوة دي منين.. مش معقولة الجمال والشياكة دي كلها.. شبه فيروز وهي صغيرة».

إنجي المقدم

والفنانة إنجي المقدم، من الفنانات اللائي جذبن الجمهور بجلسات تصوير نالت الإعجاب، من بينها خضوعها لجلسة تصوير، وهي مرتدية فستان أبيض مع وضع مستحضرات التجميل، التي أبرزت جمالها وملامحها، كما اعتمدت على انسدال شعرها البني على كتفيها بطريقة مموجة.

وكانت إنجي المقدم، شاركت بصورها قبل فترة، أثناء استمتاعها بإجازتها في رحلة بحرية في مدينة الجونة، وظهرت بملابس بحر تجمع بين الأسود والرمادي والأزرق والقرمزي، التي تتميز بأنها دون أكمام، وبفتحة جانبية، فضلا عن إطلالتها دون مكياج، وبشعر «ويفي»، مع نظارة شمسية.

وتفاعل معها المتابعون، الذي حصد ما يقارب الـ17 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: «فخر السينما والدراما المصرية.. زي القمر من غير مكياج.. عروسة البحر الأحمر».

كما أنها كشفت عن بعض التفاصيل في حياتها خلال استضافتها في برنامج «جوسيب أونلاين»، عن طفولتها المشردة، وذكريات المصيف، كما تطرقت إلى سفرها مع أولادها، وطريقة تربيتها لهم في بعض المواقف.

وقالت «إنجي» خلال استضافتها إنها تفضل فصل الصيف، وأكثر أغنية تذكرها به قديما هي «ليلة من عمري»، للهضبة عمرو دياب، وأكثر ذكرياتها الصيفية كانت في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وتطرقت إنجي المقدم، إلى الحديث عن طفولتها، قائلة إنها كلها كانت مشردة، وأكملت أنها كانت فضائية، وتحب لعبة الفضائيين مع أولاد عمها: «كنا بنعمل أسلحة، ونطلع نجري في السوبر ماركت، ونلف نحارب الفضائيين وندمر السوبر ماركت، وكنا بنعمل كوارث، هو ده الصيف المشرد بالنسبالي».