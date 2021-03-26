«عروس العياط أصيبت باختناق».. 3 نصائح قبل استخدام الحمام المغربي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الوقت الذي استعدت فيه عروس للتجهيزات الأخيرة قبل زفافها، كان الكوافير هو مقصدها، لكنها لم تعلم أنها على موعد مع حادث أبدل فرحتها لحزن وجعلها ضحية خلال جلسة الحمام المغربي، إثر تعرضها للاختناق داخله، بينما لقت الكوافيرة مصرعها.

الواقعة شهدها مركز العياط بالجيزة، إذ لاقت الكوافيرة مصرعها وأصيبت العروس نتيجة الاختناق، لاستنشاقهما كمية كبيرة من البخار أثناء جلسة حمام مغربي.

وأرجعت خبيرة التجميل أمنية طاهر، أن الخطر الوحيد الناتج من جلسات الحمام المغربي، هو الجلوس لفترة طويلة في جلسة الحمام المغربي، واستنشاق كمية كبيرة من بخار الماء الذي يؤدي إلى الاختناق.

«متقعديش أكثر من 10 دقايق»

وأوضحت «أمنية» خلال حديثها لـ«هن» أن الوقت الطبيعي لجلسة الحمام المغربي في حال التعود عليه، هو 10 دقائق، وإذ شعرت العروس بالاختناق لابد أن تغادره فورًا، لأخذ نفسها بشكل طبيعي وتشرب العصير تفاديًا للإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية: «أكيد قعدوا فترة طويلة في الجلسة، من غير ما يشربوا عصير وجالهم هبوط».

خطوات عمل حمام مغربي في المنزل

ويمكنك عمل جلسة الحمام المغربي في المنزل، بدلًا من الذهاب إلى الكوافير، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة.

الأدوات اللازمة لعمل الحمام المغربي

- صابون أسود مغربي.

- طمي مغربي.

- قفاز مقشر للجسم (لوفة مغربية).

- زبادي.

خطوات عمل جلسة حمام مغربي

ابدئي بملء الحمام بالبخار عن طريق فتح صنابير الماء الساخن لمدة لا تقل عن 10 دقائق، فالبخار سيساعد على فتح مسام البشرة وامتصاصها للصابون بشكل أفضل مما يجعل عملية التقشير أكثر فاعلية.

اغمري جسمك في الماء الدافئ حتى تصبح بشرتك رطبة فقط، وعليكي الاسترخاء وترك البخار يتخلل مسام بشرتك.

دلكي جسمك بالصابون في حركات دائرية على جميع أجزاء الجسم، بدءً من الأقدام حتى الكتفين.

ولتقشير البشرة، استخدمي القفاز في تدليكها من الأعلى للأسفل والعكس لإزالة خلايا الجلد الميت المتراكمة عليها والتي ستخرج في صورة فتات صغيرة رمادية اللون.

احصلي على حمام ماء دافئ، مع إزالة الصابون جيدًا ولاحظي نعومة بشرتك.

استخدمي الطمي المغربي، عن طريق كسر مكعب الطمي إلى أجزاء صغيرة ثم أضيفي إليه القليل من الماء حتى يصبح عجين.

أضيفي ملعقة كبيرة من الزبادي إلى الطمي وامزجيهما جيدًا، لمنح البشرة المزيد من النعومة والإشراق.

وزعي الطمي على الجسم واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

جففي بشرتك بالمنفشة بلطف دون فركها.