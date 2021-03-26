الامارات | «نوبل» تعلن نتائجها أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبل» تعلن نتائجها أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام وجوائز الأدب والعلوم والاقتصاد في شهر أكتوبر المقبل. وقالت لجنة نوبل النرويجية، أخيراً، إن هناك 329 مرشحاً هذا العام، من بينهم 234 شخصاً و95 منظمة. كان عدد الترشيحات لجائزة نوبل للسلام ثالث أعلى عدد منذ عام 1901.

ومن بين المرشحين المعروفين الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرغ، وأعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والناقد السجين للكرملين أليكسي نافالني، وسفيتلانا تيخانوفسكايا من بيلاروس، وهي ناشطة ديمقراطية تعتبرها المعارضة الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية من المنظمات الدولية، التي ورد ذكر اسمها لدورها في تنسيق الاستجابة ضد جائحة فيروس «كورونا». وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة السلام لعام 2020.

وقال منظمون إن جائزة نوبل للطب تفتتح الإعلانات السنوية للجائزة في الرابع من أكتوبر. وفي اليوم التالي، سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء، تليها الكيمياء في السادس من الشهر نفسه.

ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للآداب في السابع من أكتوبر. وفي عام 2020، اختارت الأكاديمية السويدية الشاعرة الأميركية لويز غلوك لنيل الجائزة. ومن المقرر الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية بعد أيام قليلة في 11 من أكتوبر.

وباستثناء علم الاقتصاد، تم منح الجوائز من جانب الصناعي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت. ويتم تقديم الجوائز تقليدياً في 10 ديسمبر في ستوكهولم وأوسلو، في ذكرى وفاة نوبل.

وتم تقليص إعلانات واحتفالات عام 2020 بسبب وباء فيروس «كورونا». ويتوجه كل الفائزين إلى ستوكهولم أو أوسلو لتسلم جوائزهم.

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