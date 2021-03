الامارات | New Balance x Casablanca تصنعان لمسة راقية غير متكلّفة

شكرا لقرائتكم خبر عن New Balance x Casablanca تصنعان لمسة راقية غير متكلّفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 مارس 2021

بعد النجاح الساحق الذي حققه تعاونهما الأول، تواصل دار أزياء Casablanca للملابس المريحة وعلامة New Balance للملابس الرياضية شراكتهما مع إطلاق الموديلين الجديدين Casablanca x New Balance 237 وCasablanca x New Balance 327 Drop III على التوالي.

ويتميز الحذاء 237 بكعب ويدج، وجزء علوي من الشامواه والشبك والنيلون، إضافة إلى شعار منقوش بمونوغرام علامة Casablanca، ويعدّ هذا الحذاء الرياضي تصميماً جديداً بالكامل يعكس التطور المقبل في عالم الأحذية العصرية. وسيُرفع الستار عن الحذاء 237 تزامناً مع إطلاق موديل التعاون الأولي Casablanca x New Balance، وهو الحذاء الرياضي 327 المزيّن بالمونوغرام نفسه ولوحة الألوان. وتم إطلاق الموديلين في 27 فبراير في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 549 درهماً.

