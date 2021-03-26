الامارات | «نومادلاند» ينال دفعة قوية لنيل «أوسكار» 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «نومادلاند» ينال دفعة قوية لنيل «أوسكار» 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت جمعية منتجي هوليوود «نومادلاند» أفضل فيلم لهذه السنة، معززة بمنحه هذه الجائزة آماله أكثر فأكثر للفوز بالأوسكار. وفي وقت دفعت الجائحة الاستوديوهات إلى إرجاء إطلاق إنتاجاتها الضخمة، تقدّم «نومادلاند» مجدداً على منافسيه الرئيسين «ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن» و«مانك» من إنتاج «نتفليكس»، بعدما كان هذا الشريط عن «سكان المقطورات» الأميركيين الذين يجوبون الولايات المتحدة في مركباتهم القديمة (ومعظمهم ليسوا ممثلين محترفين) ،فاز أيضاً بجائزة أفضل فيلم درامي ضمن جوائز «غولدن

غلوب».

وقال منتج الفيلم بيتر سبيرز: «في عام عشنا خلاله جميعاً حياة منعزلة وبدت الأفلام ضرورية للغاية، نحن فخورون بإنتاج فيلم يخاطب المجتمع ويجمعنا».

وتشكّل جوائز الجمعية مؤشراً موثوقاً به نسبياً لمعرفة هوية الأعمال المحتمل حصولها على جوائز الأوسكار التي توزّع في نهاية أبريل المقبل. وتضم الجمعية 8000 من العاملين في القطاع يملكون القرار في هوليوود. ومن آخر 13 عملاً فائزاً بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، 10 أعمال كانت نالت قبلها جائزة الجمعية.

وحصدت منصات الفيديو على الطلب الترشيحات في السباق إلى الجوائز السينمائية هذه السنة بفعل اضطرار شركات الإنتاج الكبرى إلى تأجيل إطلاق عروض انتاجاتها نظراً إلى إقفال دور السينما خلال الجائحة.

واستحوذت «نتفليكس» و«أمازون» وحدهما على أكثر من نصف الترشيحات في فئة السينما لجوائز جمعية منتجي هوليوود، لكنّ الفوز كان في نهاية المطاف من نصيب استديوهات «سيرتشلايت» التابعة لـ«ديزني»، وهي منتجة «نومادلاند».

كذلك فازت «ديزني» في فئتي الأفلام التحريكية، من خلال «سول» والأفلام التلفزيونية، من خلال «هاملتون».

أما جائزة الترضية لـ«نتفليكس» فكان فوزها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بفضل «ماي أوكتوبوس تيتشر»، الذي ارتفعت بذلك حظوظه للفوز بالأوسكار. ونالت «نتفليكس» أيضاً جائزة أفضل مسلسل قصير عن «ذي كوينز غامبيت»، وجائزة أفضل مسلسل درامي عن «ذي كراون».

ولم يكن مفاجئاً فوز الموسم الأخير من مسلسل «شيتس كريك» في فئة أفضل مسلسل كوميدي، في حين نال البرنامج الحواري «لاست ويك تونايت» للبريطاني جون أوليفر جائزة الجمعية للسنة السادسة توالياً.

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