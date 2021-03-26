الامارات | جوني ديب ممنوع من الاستئناف ضد «ذي صن»

شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب ممنوع من الاستئناف ضد «ذي صن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض القضاء البريطاني منح النجم الهوليوودي جوني ديب، الحق في محاكمة بالاستئناف، بعد خسارته الدعوى ضد «ذي صن»، التي وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد.

وإثر محاكمة كشفت تفاصيل محرجة عن حياته، خسر نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» في الثاني من نوفمبر الفائت الدعوى التي رفعها ضد مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، الناشرة لصحيفة «ذي صن» بتهمة تشويه السمعة.

وكانت الصحيفة نشرت في أبريل 2018، بالاستناد إلى أقوال الممثلة، مقالاً تحدثت فيه عن تعنيف الممثل زوجته السابقة 14 مرة، وهي اتهامات ينفيها جوني ديب. ولجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة الاستئناف. ولكن لانتزاع الحق في محاكمة ثانية، كان على وكلاء الدفاع عن ديب الاستناد إلى أدلة جديدة.

وانطلاقاً من ذلك، اتهم وكيل ديب المحامي أندرو كالديكوت، الخميس الفائت، أمبير هيرد (34 عاماً) بأنها كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات بمبلغ سبعة ملايين دولار تقاضته إثر إتمام الطلاق، بهدف استثارة التعاطف معها. لكنّ ممثل «نيوز غروب نيوزبيبرز» آدم وولانسكي نفى هذه الاتهامات.

ورحّبت صحيفة «ذي صن» بالقرار، مشيدة بـ«الشهادة الشجاعة» التي أظهرتها أمبير هيرد أمام المحكمة، رغم «محاولات إسكاتها المتكررة من مرتكب الوقائع».

وإثر الحكم الذي وصفه بأنه «سريالي»، اضطر الممثل الأميركي البالغ 57 عاماً إلى التخلي عن دوره في الفيلم المقبل من سلسلة «فانتاستيك بيستس»، المقتبسة من قصص للكاتبة ج. ك. رولينغ، مؤلفة كتب هاري بوتر.

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