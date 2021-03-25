5 أشياء يجب معرفتها قبل الذهاب لجراحة الليزك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أصبحت عمليات تصحيح الابصار عبر جراحة الليزك اتجاهًا شائعًا خلال الفترة الأخيرة، فيعد الليزك علاجًا آمنًا وفعالًا للعديد من مشاكل الرؤية الشائعة، وقبل أن تقرر إجراء تلك الجراحة عليك باتخاذ بعض الخطوات للتأهيل لها.

إذا كنت تعاني من حالة قصر نظر شديدة أو تم تشخيصك مؤخرًا بخطأ انكساري عالٍ، يمكنك اختيار جراحة الليزك كوسيلة للعلاج، عليك فقط التحقق من أفضل جراح ليزك قبل التوجه له، فإذا كان عمرك بين 20 إلى 40 ، فأنت في نطاق عمري جيد لإجراء هذه الجراحة.

وحسب ما ذكره موقع sciencetimes فإن أهم اختبارات التأهيل قبل جراحة الليزك هي:

-اكتشف التفاصيل حول جراحك

عندما تختار جراح الليزك، فأنت بحاجة إلى البحث في جميع الحقائق حوله، فتحقق لمعرفة ما إذا كان على دراية بأحدث الممارسات والتقنيات في عالم طب العيون.

يمكنك أيضًا اختيار إجراء محادثة فردية مع الجراح، وسؤاله عن تجربته ومعدل المضاعفات في الإجراء، كما تحتاج أيضًا إلى معرفة المكان الذي يخطط فيه جراحك لإجراء الجراحة، إذا قدم الجراح مكانًا مظللًا لإجراء الجراحة، فسيكون ذلك بمثابة علم أحمر ضخم. اختر الجراح الذي يمكنه إجراء الجراحة في عيادة عيون ذات سمعة جيدة.

تعرف على تعليمات ما قبل الجراحة

هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها أثناء توجهك إلى الجراحة، من الأفضل عدم وضع أي مكياج أو عدسات لاصقة قبل الجراحة مباشرة ،إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة اللينة، فمن الأفضل التوقف عن ارتدائها قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة، وإذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة الصلبة المنفذة للغاز، فتجنب ارتدائها قبل الجراحة بثلاثة أسابيع.

يتغير شكل القرنية عند ارتداء العدسات اللاصق ، ويحتاجون إلى العودة إلى شكلهم الأصلي قبل إجراء الجراحة، كما قد يتسبب وضع المكياج في حدوث التهابات معينة لعينيك، لذلك عليك تجنب وضع المكياج قبل الجراحة.

لا يوجد ضمان 20/20

النتيجة النموذجية لجراحة الليزك هي أن حوالي 96٪ من المرضى يمكنهم تحقيق رؤية 20/20 بعد الانتهاء من الجراحة، هذا يعني أن 20/20 ليست النتيجة المضمونة، قد تختلف نتائجك عن نتائج أخرى كثيرة، لذلك إذا وعدك طبيبك برؤية 20/20 ، فربما حان الوقت للذهاب إلى طبيب مختلف.

تعرف على المخاطر المحتملة

الأكثر شيوعًا أن جراحة الليزك هي إجراء سريع يسمح لك بالوقوف على قدميك بسرعة معقولة، لكنها لا تزال تنطوي على مخاطر محتملة، ومن المفيد أن تعرف مسبقًا جميع المضاعفات المحتملة، مهما كانت نادرة، حتى تتمكن من الاستعداد.

التصحيح الزائد أو السفلي هو شيء يواجهه بعض المرضى، إلى جانب الالتهاب والعدوى، فينصح بالبحث عن علاجات للمضاعفات وما يمكنك فعله إذا صادفت أن تكون إحدى تلك الحالات النادرة.

في هذه الحالات لا تقرر استخدام الليزك

يجب ألا تقفز إلى أي استنتاجات قبل اتخاذ قرار بشأن هذا النوع من العلاج، تحدث إلى جراحك واستكشف جميع الخيارات المتاحة قبل أن تستنتج أن الليزك هو الخيار الأفضل لك، إذا كنت تعاني من جفاف شديد في العين، أو من بعض أمراض القرنية، أو أي أمراض أخرى في العين، فعليك أن تقرر عدم استخدام الليزك.

قد تكون هناك عوامل لا تجعلك المرشح المثالي لجراحة الليزك، لذلك إذا كان طبيبك يتمتع بخبرة جيدة، فسيكون قادرًا على التحدث معك من خلال البدائل الأخرى المتاحة، فبهذه الطريقة، ستكون قادرًا على الحكم على إيجابيات وسلبيات نفسك واتخاذ قرار مستنير ما إذا كنت ستمضي قدمًا في جراحة الليزك أم لا.

تعرف على رعاية ما بعد الجراحة

كما هو الحال مع أي عملية جراحية، تتطلب جراحة الليزك أيضًا الحصول على رعاية خاصة بعد الجراحة، تحتاج إلى معرفة جميع أنظمة الرعاية مسبقًا، ستؤثر قطرات العين المستخدمة بعد الجراحة على التئام القرنية بشكل كبير وتؤثر بشكل مباشر على الحالة النهائية لرؤيتك، لذلك هذا شيء يجب أن تتبعه بجدية تامة، ناقش مع طبيبك تواتر زيارات المتابعة والمدة التي ستستغرقها للعودة إلى أنشطة الحياة العادية مثل ممارسة الرياضة أو وضع المكياج.

أثناء الجراحة

لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى عقب إجراء جراحة الليزك، لكنك ستكون مستيقظًا أثناء قيام الأطباء بإجراء الجراحة على عينيك، فتُستخدم بعض قطرات العين كمخدر لتخدير سطح عينيك حتى لا تشعر بأي شيء أثناء العملية، فتعد هذه التجربة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، لذا قرر مسبقًا ما إذا كنت تريد المضي فيها.

اسأل عن إجراءات التكرار

في بعض الأحيان، يلزم تكرار الإجراءات، المعروفة باسم التحسينات، اعتمادًا على مدى سوء نظرك قبل الجراحة، إذا كنت أكثر قصر النظر، فإن فرص الحاجة إلى جراحة صقل تكون عالية بعد الليزك، تحتاج أيضًا إلى معرفة أنه سيُطلب منك ارتداء عدسات تصحيحية في وقت ما، حتى بعد إجراء الجراحة، وكلما تقدمت في العمر، من الطبيعي أن تحتاج إلى جراحة ثانية.