السمن أم زيت جوز الهند.. ما الذي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن، فإن تناول النوع الصحيح من الأطعمة أمر بالغ الأهمية، وكذلك الزيت أو مصدر الدهون الذي تستخدمه لطهيها.

بينما يفضل الكثير منا استخدام الزيوت المكررة أو النباتية للطهي، إلا أن هناك أنواعًا أفضل بكثير وأكثر صحة للاختيار من بينها، مع ظهور اتجاهات الغذاء، تحول التركيز أيضًا إلى مصادر الدهون الطبيعية، والتي تم استخدامها تقليديًا، زيت جوز الهند، والسمن هما أكثر الخيارات التي يتم الحديث عنها اليوم.

غني بالفوائد الصحية والفيتامينات المتعددة وما لا يقل عن الأطعمة الفائقة، ويقال إن كل من السمن وزيت جوز الهند من الزيوت الصحية والمعروف عنها تعزيز فقدان الوزن.

ولكن أي من الاثنين يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟

أي من هذه الزيوت هو أكثر تغذية ويحتوي على سعرات حرارية أقل؟ نحن نساعدك على اتخاذ القرار اليوم، وفقا لموقع timesofindia.

أفضل زيت لفقدان الوزن

على الرغم من عدم وجود زيت واحد يمكن أن يساعدك بطريقة سحرية على إنقاص الوزن، إلا أن بعض الزيوت والدهون الطبيعية أفضل من غيرها، تعتبر الدهون ضرورية لامتصاص العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين أ ود و هـ و ك.

من بين جميع الخيارات المتاحة، يحظى السمن وزيت جوز الهند بأكبر قدر من الاهتمام بسبب الفوائد المتعددة التي يجلبانها، سوف تفاجأ بمعرفة أنها ليست جيدة جدًا لبشرتك وشعرك فحسب، بل تقضي أيضًا على دهون الجسم.

نخبرك عن عدد قليل من فوائدها الغنية، والفائدة التي يجب أن تستخدمها إذا أصبحت أكثر ملاءمة لك.

فوائد استخدام زيت جوز الهند

في حين أن طعم زيت جوز الهند قد يستغرق بعض الوقت حتى يعتاد عليه البعض، إلا أن الفوائد كثيرة.

بالمقارنة مع الزيوت المكررة، يعتبر زيت جوز الهند مولّدًا للحرارة ويحرق الدهون بشكل أسرع، يعزز أيضًا فقدان الوزن بشكل أسرع وفعال.

يستخدم زيت جوز الهند أيضًا في التخلص من السموم والأمراض التي تساهم في زيادة الوزن، كما أنه يحتوي على دهون ثلاثية الجليسريدات متوسطة السلسلة والتي تعتبر أسهل نسبيًا على الجهاز الهضمي للهضم وتساعد في عملية التمثيل الغذائي، فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها استخدام زيت جوز الهند في رحلة إنقاص الوزن.

قيم التغذية

بصرف النظر عن كونه مضادًا للفطريات ومضادًا للالتهابات بطبيعته، فإن ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند تحتوي على الخصائص الغذائية التالية:

- 121 سعرة حرارية

-0 جرام بروتين

- 13.5 جرام دهون منها 11.2 جرام مشبعة

-0 ملليجرام من الكوليسترول

كما أنه يحتوي على 100٪ دهون معظمها مشبعة، يعد اختيار زيت جوز الهند البكر الأقل معالجة هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

لماذا يعتبر السمن صحياً بالنسبة لك؟

بجانب زيت جوز الهند يأتي السمن أو الزبدة المصفاة، يتم الآن الترحيب بفوائد السمن لفقدان الوزن في جميع أنحاء العالم.

أحد الأسباب الرئيسية وراء استخدام السمن لفقدان الوزن هو الفوائد الصحية التي يحملها.

يعتبر السمن مصدرًا جيدًا للفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A و D و K ، وله نقطة احتراق عالية مما يجعله رائعًا للطهي.

السمن هو شكل نقي من الدهون ولا يحتوي على الكازين، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان.

يحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.

قيم التغذية

ملعقة كبيرة سمن يحتوي في المتوسط على الخصائص الغذائية التالية:

- 115 سعرة حرارية

-9.3 جرام دهون مشبعة

-أو الكربوهيدرات

- 38.4 جرام كوليسترول

-0 جرام بروتينات.

بصرف النظر عن ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على آثار جيدة من فيتامين أ ود وكاف والكالسيوم.

كلا مصدري الدهون صديقان لحمية الكيتو

سبب قوي آخر لكون مصدري الدهون هما خياران صديقان لفقدان الوزن، هو أن كلا الخيارين عبارة عن دهون متوسطة السلسلة تشجع الجسم على الدخول في الحالة الكيتونية، أي استخدام الدهون كوقود.

يتم دمج السمن وزيت جوز الهند في عدد من الأطباق في صنع قهوة الكيتو، وهو مشروب مميز لخسارة الوزن.

أي واحد يجب عليك أن تختار؟

من الآمن القول، أن كلا من مصادر الدهون مغذيان للغاية وكلاهما صديقان لفقدان الوزن بطريقتهما الخاصة.

يعتمد الاختلاف وما يجعل المرء أفضل من الآخر على بعض القيم الغذائية والتفضيلات الغذائية.

بالنسبة للسعرات الحرارية، يحتوي زيت جوز الهند على سعرات حرارية أعلى بقليل من السمن.

يعتبر السمن أيضًا أكثر تغذية إلى حد ما من زيت جوز الهند لأنه يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون طعم كل من هذه الزيوت مختلفًا أيضًا.

يميل زيت جوز الهند إلى أن يكون أكثر حلاوة، في حين أن السمن له طعم محايد.

قد يكون زيت جوز الهند أفضل للنباتيين

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، يمكن أن يكون زيت جوز الهند خيارًا أفضل لأنه لا يحتوي على أي آثار من منتجات الألبان.

هناك أيضًا من يعتقد أن نسبة الدهون المشبعة العالية في زيت جوز الهند قد تفوق فوائده.

ومع ذلك، وفقًا لبعض الدراسات، فإن زيت جوز الهند يقوم بعمل أسرع بكثير في تعزيز فقدان الوزن من السمن.

مرة أخرى، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، كلاهما على قدم المساواة مع بعضهما البعض، لكن الدراسات خلصت إلى أن زيت جوز الهند يعمل بشكل أفضل من السمن في هذا الجانب، لذلك، قد يتلخص الأمر في متطلبات نظامك الغذائي لفهم ما قد يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك ويساعد في تحقيق أهدافك.

الخلاصة

الدهون ضرورية لفقدان الوزن، ومع ذلك، فهي مفيدة فقط طالما أنك تستخدمها بكميات معتدلة، استهلك دائمًا الزيوت والدهون باعتدال كجزء من نظام غذائي متنوع.

يمكن أن تؤدي الكميات غير المعدلة أو العالية من السمن أو زيت جوز الهند إلى اضطراب عملية الهضم إذا كانت لديك معدة حساسة.

من المهم أيضًا ملاحظة أن كلا مصدري الدهون يعملان بشكل أفضل إذا اخترت مصادر عضوية غير معالجة.

أخيرًا، تذكر وضع خطة تمرين صحية تشجعك على حرق السعرات الحرارية التي تستهلكها وتعزز العجز، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن بشكل مثالي.