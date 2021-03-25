9 أشخاص يجب ألا يشربوا القهوة أبدا.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

القهوة من المشروبات الساخنة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون للقهوة في الواقع آثار جانبية سلبية أكثر، وهو كالتالي:

1- مرضى القولون العصبي:

الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالإسهال للأشخاص مرضى القولون العصبي.

لذلك إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فمن الأفضل أن تحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو تجنب تناولها، وفقا لموقع "eatthis".

2 -مرضى الجلوكوما:

يسبب تناول القهوة الضغط داخل العين لمن يعانون من الجلوكوما، لذلك يجب الحد أو تجنب تناولها.

3- الذين يعانون من أمراض القلب:

نظرًا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فمن المهم لأي شخص يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقًا أن يتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ما إذا كان استهلاك القهوة آمنًا أم لا.

4- الحوامل:

توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد النساء الحوامل، بالحد من تناول الكافيين يوميًا، لتقليل مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

5ـ- المرضعات:

بما أن الكافيين منشط ومدر للبول، فإن القلق هو أن الأم المرضعة قد تكون معرضة لخطر الإصابة بالجفاف، لذا تقترح جمعية الحمل الأمريكية تجنب الكافيين قدر الإمكان أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

6- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم:

يؤدي تناول أكثر من فنجان من القهوة إلى قلة النوم ليلاً والشعور بالإرهاق، لذا تجنب تناول الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم.

7- الذين يعانون من مستويات عالية من القلق أو عرضة لنوبات الهلع:

الكافيين الموجود في القهوة منبه، ما قد يؤدي إلى تفاقم القلق لدى بعض الأفراد، لذا إذا كنت تعاني بانتظام من القلق أو نوبات الذعر، فمن الأفضل تجنب أو تقليل تناول القهوة.

8- مرضى الصرع:

أظهرت النتائج الحديثة أن الاستهلاك المفرط للقهوة كان مرتبطًا بزيادة وتيرة نوبات الصرع، لذا من الأفضل التحدث إلى طبيب الأعصاب حول تناول الكافيين إذا كنت مصابًا بالصرع.

9- المصابون بالارتجاع المعدي المريئي (GERD):

يمكن للكافيين أن يخفف العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهي الصمام الموجود بين المريء والمعدة، وهذا يمكن أن يتسبب في دخول محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، مما يؤدي إلى أعراض ارتجاع المريء غير المريحة"، لذا "إذا كان لديك ارتجاع المريء، تجنب تناول القهوة تماما.