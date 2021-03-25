صباحًا أم مساءً؟.. ما أفضل وقت لتناول خل التفاح للتخلص من دهون البطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

خل التفاح هو واحد من أكثر المشروبات الصحية، التي تم استخدامها مخمرًا بشكل طبيعي، ويحتوي على حمض الأسيتيك لعدة قرون وله فوائد مثبتة لا تفيد فقط في الحياة الصحية، ولكنها تعزز أيضًا فقدان الوزن، إنه أيضًا السبب الذي يجعل الكثير من مراقبي الوزن يتناولونه بشكل منتظم.

ولكن ما هو أفضل وقت لتناول خل التفاح للتخلص من دهون البطن؟.. هذا ما يكشفه timesofindia.

أفضل وقت لتناول خل التفاح

بالنظر إلى أنه يحمل العديد من الفوائد، هل تساءلت، ما أفضل وقت لتناول خل التفاح في اليوم لفقدان الوزن؟، في حين أن معظم الناس يفضلون شربه أول شيء في الصباح، فهل يؤدي أيضًا إلى تسريع حرق الدهون في الليل؟

كيف يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن؟

خل التفاح يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويعد مشروبًا ممتازًا لإزالة السموم، إضافة إلى ذلك، الفوائد الصحية الإضافية، بصرف النظر عن فقدان الوزن، تجعله مفيدًا.

من المساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم، وتحسين التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لخل التفاح أيضًا إلى تحسين صحة قلبك، والقدرة على التحمل، وسحق البكتيريا الجيدة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن خل التفاح يقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي في الجسم والجذور الحرة، كما أنها غنية بخصائص مضادات الأكسدة التي تدعم النمو والحيوية.

وبالتالي، فإن فوائد شرب خل التفاح تتجاوز مجرد حرق الدهون ولكنها قد تساعد أيضًا في التحكم في العوامل الحاسمة للتحكم الجيد في الوزن.

ما الفوائد الصحية الأخرى التي يضمنها؟

بصرف النظر عن الفوائد المذكورة أعلاه، يُقال أيضًا إن خل التفاح يعزز الشبع أو يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر أساسي لخفض تناول السعرات الحراريةـ ولكن، هل سيساعدك حقًا إذا كنت تتناوله في وقت معين من اليوم؟.

هل الأفضل شرب خل التفاح في الصباح أم في الليل؟

نحن على يقين من أنك قد صادفت معلومات تدعم وقتًا معينًا لشرب خل التفاح في يوم واحد.

في حين أن هناك بعض الأشخاص الذين يشيدون بفوائد إزالة السموم وفقدان الوزن من المشروب عندما يكون أول شيء يتم تناوله بانتظام في الصباح، يفضل البعض تناول المشروب قبل الوجبات.

بصدق، لا يوجد دليل علمي يدعم وقتًا معينًا من اليوم لتناول خل التفاح، ومع ذلك، يمكن لخل التفاح أن يعمل بشكل مختلف، ويحقق الفوائد، اعتمادًا على أهدافك، نفسر كيف؟.

قد يساعد شربه أول شيء في الصباح على حرق الدهون

هناك بعض الأدلة التي تدعم حقيقة أن تناول خل التفاح أول شيء في الصباح قد يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع ويسرع حرق الدهون.

نظرًا لأنه يعمل بشكل أساسي كعامل إزالة السموم، فإن جرعة من خل التفاح في الصباح يمكن أن تزيل السموم من الجسم وتساعد على بداية جديدة.

وبالمثل، يعتقد أولئك الذين يمارسون الرياضة في الصباح أن جرعة من خل التفاح (أو الكمية المخففة) يمكنها موازنة مستويات الأس الهيدروجيني، وزيادة الطاقة، وتقليل التعب والألم وتحسين القدرة على التحمل اللازمة لتزويد الجسم بالأكسجين أثناء التمرين.

ومع ذلك، فإن الطعم اللاذع لخل التفاح يمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان في الصباح الباكر.

هل يساعد شربه في الليل؟

مرة أخرى، يعد شرب خل التفاح في الليل خيارًا يتخذه الكثيرون.

في حين أن خل التفاح قبل النوم قد لا يساعد بشكل مباشر في إنقاص الوزن، إلا أنه يمكن أن يساعد في إدارة أو التحكم في العوامل التي تؤثر على زيادة الوزن.

وفقًا للبعض، يمكن لخل التفاح قبل النوم أن يخفض مستويات السكر في الدم، وقد يكون أسهل في الهضم، ومع ذلك، فإن شربه مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يؤخر عملية الهضم، والتي يمكن أن تكون ضارة.

ثانيًا، عند تناوله قبل الوجبات، قد يساعد خل التفاح أيضًا على تحقيق الشبع، ما قد يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل كبير.

ماذا عليك أن تفعل؟

رغم عدم وجود بحث يدعم أفضل وقت في اليوم لشربه، فإن شربه على معدة فارغة يظل أكثر الطرق الموصى بها للحصول على فوائد خل التفاح.

قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة الفوائد الصحية وتعزيز الهضم وقد يساعد أيضًا في تعزيز فقدان الدهون إذا تم اتباعه بانتظام.

لذلك، قد يكون الشرب أثناء الصباح هو أفضل رهان لك، انتظر لمدة 20-30 دقيقة بعد شربه قبل أن تأكل شيئًا.

الخلاصة

التزم ببعض الاحتياطات قبل تناول خل التفاح، لا ينبغي استنشاق خل التفاح، فهو دائمًا أفضل عند تخفيفه.

إذا كنت تريد فوائد إضافية للمساعدة على إنقاص الوزن، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة إضافات مفيدة مثل العسل أو الزنجبيل أو الليمون.