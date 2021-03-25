موضة الجلد المرآة أحدث اتجاهات العناية بالبشرة... فما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 07:47 مساءً - نستخدم المرآة في العادة، لتطبيق المكياج ومنتجات العناية بالبشرة، لكن هلا تساءلت يوماً كيف يمكنك تحقيق مظهر المرآة نفسه على بشرتك؟ فالجلد المرآة هو المظهر الذي ترغب في تحقيقه كثيرات من النساء في الوقت الحالي، كونه أحدث اتجاهات العناية بالبشرة، لكن ما هي هذه التقنية وكيف بالإمكان الحصول عليها، الإجابة نوردها لك في هذا المقال.



ما هي موضة الجلد المرآة؟

ما هي موضة الجلد المرآة؟



يشير الجلد المرآة الى البشرة الندية، المتألقة، الرطبة، والناعمة جداً... الى درجة تصبح مثل انعكاس المرآة. فهذه الموضة تدور حول البشرة شديدة السطوع كالضوء تماماً.

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هل تدخل ضمن سياق العناية بالبشرة أو المكياج؟

موضة البشرة المرآة



إن موضة الجلد المرآة تعتمد على نظام قوي للعناية بالبشرة، وليس على مستحضرات المكياج، وهو نظام يومي يشتمل على عدة خطوات ترتكز على تطهير وتنظيف وترطيب البشرة. علماً أن الجلد المرآة لا يمكن الحصول عليه بين ليلة وضحاها، كونه يتطلب المواظبة على هذا النظام بشكل يومي حتى تحقيق النتائج المرجوة. من جهة أخرى، بالإمكان دائماً الاستعانة بالمكياج لتحقيق لمسة نهائية مثالية، فموضة البشرة المرأة هي اندماج رائع بين العناية بالبشرة والمكياج، حيث تُستخدم فيها منتجات ومكونات تعمل على تفتيح لون البشرة، ومستحضرات مكياج بمركبات تعكس الضوء مثل كريم الأساس، ما ينتج تأثيراً بصرياً لبشرة مضيئة وخالية من العيوب والشوائب.

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ما الفرق بين البشرة زجاجية والبشرة المرآة؟

الفرق بين البشرة زجاجية والبشرة المرآة



ترتكز البشرة الزجاجية التي كانت موضة رائجة جداً خلال الأشهر القليلة الماضية، على بشرة شفافة خالية من الشوائب. أما موضة البشرة المرآة فهي إضفاء توهج طبيعي على البشرة يكاد يبدو عاكساً كالمرآة تماماً.

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كيف يمكن الحصول على الجلد المرآة؟

كيفية تحقيق الجلد المرآة

إن اتباع نظام للعناية بالبشرة مصمم خصيصاً لبشرتك واحتياجاتها ومتطلباتها، هو نقطة البداية في طريقة الحصول على البشرة المرآة، كما أن المواظبة عليه ضرورية جداً للحصول على النتائج المرجوة. ومن المهم أيضاً مراعاة نوع البشرة والمكونات التي تسبب لها الحساسية، وهذا يجعل اختيار المنتجات المناسبة لنوع بشرتك أمراً مهماً جداً حتى لا تجردي بشرتك من الزيوت الطبيعية. فموضة الجلد المرآة تتطلب تنظيفاً مزدوجاً وتقشيراً متبوعاً بطبقات متعددة خفيفة الوزن ومرطبة. علماً أنه يمكن لأي امرأة تحقيق البشرة المرآة طالما هي متأكدة من الحصول على الأساسيات الصحيحة. وإذا كنت ترغبين في استخدام بعض مستحضرات المكياج، احرصي على اعتماد فاونديشن بتركيبة خفيفة تجعل بشرتها أكثر إشراقاً وتوهجاً، وتمحو العيوب والشوائب.

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