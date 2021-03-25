كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 07:47 مساءً - ألوان صبغات الشعر لربيع وصيف 2021، نابضة بالتنوّع والتدرّجات اللونية المختلفة، تُحاكي المرأة العصرية الباحثة عن التجدّد في إطلالاتها سواء الكلاسيكية أو الجريئة. فمن ألوان صبغات الشعر الكلاسيكية الدافئة الى ألوان صبغات الشعر العصرية والجريئة، جمعنا لك، باقة من أجمل ألوان صبغات الشعر لربيع 2021، لتختاري منها ما يُعبر عن شخصيتك، وتكوني السبّاقة باتّباع أحدث صيحات موضة الشعر للعام 2021 وتنعمي بإطلالة ربيعية ساحرة.

أجمل ألوان صبغات الشعر لربيع وصيف 2021

ألوان صبغات شعر من وحي اتجاهات ربيع وصيف 2021

ألوان صبغات شعر الأشقر المتدرّج

ألوان صبغات شعر الأشقر المتدرّج يعدّ من الألوان الرائجة لربيع وصيف 2021

كان ولا يزال اللون الأشقر بتدرجاته اللونية، سواء الفاتح أم البلاتيني أو حتى الغامق، يتربّع على موضة الشعر لهذا العام. وبالرغم من أن اللون الاشقر، وخصوصًا البلاتين يُعدّ من الألوان الجريئة، الذي تخشاه بعض النساء من اعتماده، إلا أنه مما لا شك لونًا جذابًا وأنيقًا في الوقت ذاته؛ وحتمًا سيمنحك مزيدًا من الإشراق.

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ألوان صبغات الشعر البني المحمّر

ألوان صبغات الشعر البني المحمّر لإطلالة مُفعمة بالأنوثة

إن اللون البني الأحمر، يُعتبر من ألوان الشعر الكلاسيكية اللافتة المُفعمة بالأنوثة. وما يميّز هذا اللون عن غيره من ألوان صبغات الشعر، أنه يناسب جميع ألوان البشرة وإن كان أغمق قليلًا من ظلال اللون الأحمر التي كانت شائعة جدًا؛ لأنه يحتوي على نغمات باردة ودافئة.

وعلى الرغم، من أن لون الشعر الأحمر جميل، إلا أنه يميل إلى التلاشي بشكل أسرع من أي لون آخر. وللحفاظ على لمعان هذا اللون المُفعم بالجاذبية، ننصحك باستخدام قناع للشعر مغذي مرّة واحدة في الأسبوع.

ألوان صبغات الشعر أشقر هايلايت

كانت ولا تزال ألوان صبغات الشعر أشقر هايلايت من الألوان الرائجة جدًا

تُضفي خصل الهايلات مظهرًا جذابًا لشعرك. يمكنك الحفاظ على لون شعرك الطبيعي وتزيين أطراف شعرك، أو بعض الخصلات منه بألوان صبغات متجانسة مع لون شعرك على طريقة الهايلات بدرجات أفتح، لمنحه لمسات من الإشراق.

ألوان صبغات شعر جريئة

ألوان صبغات شعر جريئة للمرأة العصرية

للراغبات في إطلالة عصرية جريئة والباحثات عن التغيير، ومواكبة أبرز ألوان صبغات الشعر لربيع وصيف 2021، لا تتردّدي في اختيار اللون البنفجسي أو الأزرق وغيرها من الألوان الجريئة لشعرك. وللمزيد من السحر والتميّز يُمكنك تلوين نهاية أطراف شعرك فقط بتلك الألوان الجريئة.

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ألوان البني الشوكولاته المموّج

ألوان البني الشوكولاته المموّج لإطلالة كلاسيكية لافتة

لصاحبات البشرة السمراء أو المائلة الى الحنطية، ننصحك باختيار ألوان البني الشوكولاته الباردة، وتأكدّي من انك ستتمتعين بإطلالة لافتة وساحرة؛ إذ سيمنحك اللون البني الشوكولاته إطلالة دافئة وشابة في الوقت نفسه. كما أنه يزيد من نعومة ملامح وجهك. وقد سجّل حضورًا قويًا هذا الموسم حتى أنه يعتبر من ألوان صبغات الشعر الرائجة لربيع وصيف 2021. وأيضًا، يُمكنك اختيار تموّجات البني الشوكولاته بألوان متداخلة وبأسلوب أومبريه بنغمات الكاراميل، والعسل، والتوفي، والتي تبدو غامقة من الأعلى وفاتحة اللون عند الأطراف والنهايات بلمسات أنثوية جذّابة ولافتة.

ألوان صبغات الشعر البني الداكن

ألوان صبغات الشعر البني الداكن سيطرت على عروض ربيع وصيف 2021

تُعدُ ألوان صبغات الشعر البني الداكن والأسود من أكثر ألوان صبغات الشعر الكلاسيكية والأنيقة، التي تناسب الإطلالات الملكية والفاخرة بأسلوب الأميرات. ويبدو رائعًا مع تسريحات الشعر المنسدلة والناعمة مع الفرق العفوي والخصلات الأمامية القصيرة والمتدرجة على جانبي الوجه أو المسحوبة على الجنب على كتف واحدة.

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