إطلالات يومية من غدير السبتي مواكبة للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 07:47 مساءً - على الرغم من كبر سن الممثلة الكويتية، غدير السبتي، فإن ذلك لا يُعَدُّ عائقاً لأناقتها؛ حيث تتميز بإطلالاتها الأنيقة والمواكبة للموضة عبر حساباتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع ما بين الأسلوب الناعم والكاجوال الذي يجعلها تبدو دائماً وكأنها أصغر سناً.



تنسيق اللون الأبيض بأسلوب كلاسيكي

اطلالة كلاسيكية من غدير السبتي



في لوك كلاسيكي ناعم تأنقت غدير السبتي ببنطلون واسع أبيض وبلوزة بيضاء مع معطف بقصة الكاب، وزينت مظهرها بحذاء بكعب أحمر ومجوهرات ناعمة وفاخرة، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بأسلوب الويفي ذي الخصلات الفاتحة مع المكياج الخليجي المرتكز على أحمر الشفاه الأحمر.

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غدير السبتي بخيارات اللون الأسود والأبيض

اطلالة باللوني الاسود والابيض



اللونان الأبيض والأسود من ألوان الموضة لكل عام؛ حيث إن اتحاد اللونين يكون دوماً ملائماً لملابسك وإطلالتك في العمل، ومن المعروف أن الأسود يناسب جميع أحجام الجسم، كما أن اللون الأبيض يرضي جميع الأذواق، لذا فإن اتحاد اللونين من الأفكار الرائعة لهذا العام، ولتطبيقها بأسلوب غدير السبتي يمكنك أن تنسقي بلوزة سوداء بحزام محدد للخصر مع تنورة بيضاء مطبعة بالزهور السوداء، وأكملت اللوك بحذاء بكعب أسود وحقيبة صفراء لكسر اللون، واختارت في إطلالتها الثانية فستاناً أسود قصيراً مخططاً طولياً بالأبيض مع حقيبة بنية من القش واكسسوارات فضية، وفي لوك كلاسيكي أطلت بتنورة سوداء قصيرة مع جوارب شفافة وبلوزة بيضاء مطبعة بالأسود، وزينت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود والأزرق للوك جذاب، وفي خيار خريفي ارتدَتْ بلوزة سوداء ومعطفاً أسود مع تنورة رمادية واسعة مزينة بحزام من الجلد.

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إطلالات حيادية اللون من غدير السبتي

تنسيق الألوان الحيادية من غدير السبتي



لأن الألوان الحيادية تُعَدُّ من أفكار الأزياء المناسبة لكل موسم ولا تبطل موضتها مطلقاً، فيمكنك اتباع خطوات أزياء غدير السبتي؛ حيث ظهرت ببلوزة بيضاء مع معطف بدون أكمام وبنطلون واسع باللون الرمادي، وتزينت في الإطلالة الثانية ببنطلون بني واسع ورياضي مع بلوزة بيضاء ومعطف ناعم، وأكملت اكسسوارات الإطلالة باللونين الأبيض والبني، وفي زي عملي مميز تألقت ببنطلون واسع وبلوزة باللون الأسود مع معطف أسود، وأكملت الإطلالة بحقيبة من الجلد الأخضر.

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