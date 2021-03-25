أزياء ربيعية مطبعة للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 07:47 مساءً - مع دخول فصل الربيع وتغيُّر الأجواء، لا بد أن ترتبي خزانتك لاستقبال هذا الموسم بأزياء مواكبة للموضة والأجواء الدافئة بأسلوب محتشم وأنيق، لذا رصدنا لكُنَّ من وحي إطلالات مدونات الموضة المحجبات عدة أفكار لتنسيق الأزياء الربيعية المطبعة، فلا تترددي في اعتمادها لهذا العام.



الأزياء المصبوغة بأسلوب دلال الدوب

دلال الدوب



لاقت الأزياء المصبوغة رواجاً باهراً للعام الحالي؛ حيث تُعَدُّ قطعة مميزة ويومية فريدة من نوعها، لذا تأنقت مدونة الموضة والجمال واليوتيوبر الكويتية، دلال الدوب، بإطلالة عملية للربيع، ارتدَتْ فيها بنطلوناً واسعاً وبلوزة وحجاباً يكسوهما اللون الأبيض، مع معطف مطبع بالأزرق والبنفسجي والأبيض، ومزين بجيوب جانبية وحزام أبيض للخصر.

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فستان مشجر من حنان الحكيم

حنان الحكيم



في إطلالة ربيعية ناعمة، شاهدنا البلوغر المصرية والإعلامية، حنان الحكيم، بفستان محتشم أبيض مطبع بأوراق الشجر باللون الأسود ودرجات اللون الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء وحقيبة من الجلد البني لخيار ناعم وأنيق إلى جانب الحجاب الرمادي.

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البنطلون المورد بأسلوب دينا سامي

دينا سامي



تزينت مدونة الموضة المصرية، دينا سامي، بإطلالة شبابية كاجوال بالبنطلون المورد مع معطف الجينز، ليمنحها لمسة لافتة وأنيقة، حيث نسقت بلوزة بيضاء بطيات قماشية ناعمة مع معطف من الجينز الأخضر وبنطلون أسود مطبع بالزهور الملونة، وأكملت اللوك بالأبيض والأخضر الباستيل، لزي ربيعي باهر.

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التنورة الموردة من أمل عبد الحميد

أمل عبد الحميد



لأن التنورة من القطع التي لا تستغني عنها المحجبات، فقد اخترنا لكُنَّ من البلوغر المصرية، أمل عبد الحميد، إطلالتها بتنورة زهرية مزينة بالزهور الصفراء مع قميص أبيض بأكمام منفوخة وحقيبة من الجلد الأخضر، وزينت اللوك بحجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار ناعم وأنيق مناسب للشابات.

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فستان ربيعي من نادية الخولي

نادية الخولي



تحرص البلوغر المصرية، نادية الخولي، على مواكبة خطوط الموضة في إطلالاتها المختلفة، لذا ظهرت بفستان أبيض مطبع بالزهور الحمراء ومصمم بأكمام مزينة بمطاط في الأطراف مع حزام محدد للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة وحذاء باللون الأبيض لزي ناعم وأنيق.

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فساتين زرقاء مطبعة من نوران خليفة

نوران خليفة



للّون الأزرق البارد رواج باهر في الأجواء الربيعية، لذا أطلت مدونة الموضة والجمال المصرية، نوران خليفة، بفستان سماوي مزين بأكمام شفافة وحزام محدد للخصر مع طيات قماشية ناعمة في الأطراف، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض مع حقيبة ضخمة من القش، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ فستاناً أزرق مطبعاً بالأبيض مع معطف طويل أبيض، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض.

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