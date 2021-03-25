وصلة غزل بين رانيا يوسف ولقاء الخميسي بجلسة تصوير في «الجيم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل إحدى الصالات الرياضية التي تتمرن بها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت من خلالها بإطلالة رياضية.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور، لكن أبرزها، وصلة غزل دارت بينها وبين الفنانة لقاء الخميسي، التي علقت لها قائلة: «قمرن يهبلن»، لترد عليها «رانيا» قائلة: «أنتي اللي قمر والله يا لقاء، وحشتيني جدًا، ومستنية مسلسلك بفارغ الصبر».

رانيا يوسف ترد على عبدالله رشدي

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت نعت الدكتورة نوال السعداوي، التي شهدت وفاتها حالة من اختلاف الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اختار الدعاء لها بالرحمة، ومن انضم لصفوف منتقديها، ووسط ذلك، رثت الفنانة رانيا يوسف، رحيل «السعداوي».

وواصلت الفنانة رانيا يوسف، دفاعها عن الراحلة نوال السعداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقة: «الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار.. أرجوكم ممكن متحرقولناش الأحداث».

وربط البعض بتعليقاته، ما أثاره الداعية عبدالله رشدي، في تعليقه على وفاة نوال الدكتورة السعداوي أيضًا، قائلًا: «انتقلت نوال السعداوي للقاء الإله الذي كانت تطالبُ بتغيير قرآنه وتنتقد منهجَه».

تعرضت أيضًا الفنانة رانيا يوسف للهجوم من البعض في التعليقات: «رد سخيف.. أبو جهل مفكرش يعمل اللي أنتي بتعمليه.. أحداث إيه اللي نحرقها.. ربها يهديكي».