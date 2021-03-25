إيناس الدغيدي عن ارتباطها مجددا: عديت المرحلة.. بس ممكن أبقى عروسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، برفقة الفنانة نيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي، بحصولهن على الإقامة الذهبية في دبي، وعبرن عن فرحتهن خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، وتحدثن عن زيارتهن المعتادة لإمارة دبي، بشكل مستمر، فهي المدينة التي يشعرن خلالها بالسعادة.

وأبدت المخرجة إيناس الدغيدي، سعادتها بحصولها على الإقامة، لأن هذا يعتبر تكريمًا للنجوم العرب: «حاجة جميلة جدًا بالنسبالنا، ودايمًا بنيجي، ودايمًا بيسهلوا كل حاجة ودا تكريم للفنان العربي».

وعن الحالة العاطفية للنجمات الثلاث، وصفت الإعلامية بوسي شلبي، نفسها، مثل الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا: «أخلص المشوار بتاعي في شغلي.. وأنا روحي انطفأت بعد وفاة محمود، بس لازم أعيش واشتغل».

أما المخرجة إيناس الدغيدي التي ذكرت: «أنا مش عروسة خلاص عديت المرحلة، لكن ممكن أبقى عروسة بس مش هبقى عروسة»، وتحدثت أيضًا الفنانة نيللي كريم قائلة: «أنا مركزة في شغلي جدًا وأنا امرأة ضد الكسر».

ظهور نادر لابنة إيناس الدغيدي

يذكر أن «حبيبة» ابنة المخرجة إيناس الدغيدي، التي تميزت دائمًا بالظهور النادر، شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 36، ظهورها برفقة والدتها.

وشاركت وقتها الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للمخرجة بصحبة ابنتها «حبيبة»، وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مرجحين الشبه الكبير بين الأم وابنتها.

ولم تظهر «حبيبة» كثيرًا، إلا في لحظات نادرة، إذ كان أبرز ظهور لها في عام 2017، خلال حفل زفافها على أحد رجال الأعمال، الذي شهد حضور فني كثيف.

وحبيبة هي ابنة إيناس الدغيدى من زوجها السابق الدكتور نبيل معوض، التي صرحت من قبل إنه أسلم من أجل الزواج منها مدنيًا، وأنهما انفصلا بعد 29 سنة بسبب الملل.