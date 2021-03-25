إلهام شاهين توجه رسالة للفتيات: «لازم نفضح المتحرشين.. متخافوش» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فتاة المترو» و«طفلة المعادي» ضحايا كثيرون لجرائم التحرش على ظهرت على الساحة في الفترة الماضية في الطرق والمواصلات العامة، لم تفرق بين فتيات وأطفال، وبدورهن تضامنت الكثير من الفنانات مع تلك القضايا والحوادث التي أُثيرت خلال الفترة الماضية، ومن بينهن الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين قدمت رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلةً، «نفسي البنات ما يخافوش، خوفهم يشجع المتحرشين، ويخليهم يعرفوا إنها حتخاف وتخجل تقول للمجتمع علشان ما يبقاش في شوشرة حواليها».

​وتابعت الفنانة خلال المكالمة الهاتفية، «ده يخليهم يمارسوا التحرش ويكرروه، ولازم يبقى في ردع ليهم، وعلشان نوقفهم عند حدهم لازم يتفضحوا، ولازم يبقى في قوانين حاسمة جدا».

قصص وأسرار من حياة إلهام شاهين

وكانت تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال لقائها في برنامج «السيرة»، مع الإعلامية وفاء كيلاني، عن جوانب وأسرار في حياتها، إذ قالت، «الرجالة بتخاف مني، وأنا اتعودت أعيش كده وأنا ست قوية وأواجه ومش بافوت، وحبيت في فترة ولكن ماتجوزتش في السر».

وأوضحت أنها لم تشعر أبدا أنها كانت تريد بأن تعيش مثلها كأي سيدة مع رجل للنهاية، مشيرةً إلى أنها تحب أحد الأشخاص وكتبت اسمه بالحبر السري ورفضت الإفصاح عن اسمه: «علشانه هو مش علشاني أنا».

وكانت شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من احتفالها بعيد ميلاد ابنة شقيقتها التي تحمل اسمها أيضًا، وعدد من أفراد عائلتها، وتزامن الاحتفال أيضًا مع عيد الحب، «قضيت أحلى فلانتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى.. إلهام الصغيرة.. كل سنة حبيبتى وأنتى حبيبتى وأحلى بنوته فى الدنيا.. ويارب يحقق لك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك.. سنة حلوة عليكى يا حلوتى.. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب.. كل العيله بتحبك.. جمعتينا وفرحتينا».