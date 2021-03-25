فنانة عمانية تنفصل بعد شهر من الزواج: صار عندي مناعة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل شهر مضى أعلنت الفنانة العمانية زارا البلوشي، دخولها القفص الذهبي والزواج للمرة الثانية، دون الكشف عن هوية العريس، ما أثار شكوك متابعيها حول وقوع الزواج من عدمه، لتعود من جديد في إثارة الجدل من خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله عبر حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات»، معلنةً الانفصال عن زوجها.

زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها: صار عندي مناعة

قالت الفنانة العمانية، خلال مقطع الفيديو، «كلكم هتقولوا ليش يازارا نزلتي هالبوست.. لأني حاسة إنه قاعد يصير معاي نفس اللي صار معي لما انفصلت عن زوجي الأول سمير، يوم ما انفصلت عن سمير ما أعلنت وكل ماحدا يشوفني يسألني عليه ويبعتلوا السلام، وفي حفل افتتاح الفيلم نفس الشي.. قبل ما يباركولي على الفيلم يباركولي على الزواج فحسيت إنه نفس الشي بيتكرر معي».

وأضافت، «أنا لا أبغى شي ولا بغى شي، لكن أبغى إنه ما حدا يباركلي أو يجيب سيرة موضوع الزواج الله يخليكن، الحمد الله متعودين مرتين.. المفروض كده إحنا أخدنا مناعة مو لقاح كورونا مرتين، أنا البعد مرتين صار عندي مناعة».

زوج زارا البلوشي يغازلها: اخترت حبك عن البقية

وقبل أسبوع شاركت الفنانة زارا البلوشي، صورة من حفل زفافها، تتغزل في زوجها الثاني، إذ قالت،«‏حبّ الحياة بطريقتگ أنتَ، ‏الطريقة التي تلمسگ تفاصيلها وتعيشها، حبها عن طريق غيمة او كوب قهوة أو ضحكة، لأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب.. أحببتك أكثر مما ينبغي، اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت».

وتزوجت الفنانة العمانية زارا البلوشي في مارس 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا في عام 2019، وتزوجت للمرة الثانية وأعلنت أيضًا انفصالها عن زوجها بعد شهر من الزواج.