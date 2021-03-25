رانيا يوسف تستقبل الصيف بجلسة تصوير جديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بأحدث جلسات تصويرها، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت الفنانة بملابس صيفية، مرتدية سترة سوداء بحمالات، كما اعتمدت على ربط الجاكيت الأصفر على خصرها، مع قبعة ونظارة شمسية، واعتمدت مكياج هادئ، وأحمر الشفاه الصريح.

وتفاعل العديد من المتابعين، مع جلسة تصوير الفنانة، التي حصدت الآلآف تسجيلات الإعجاب.

أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس، أعلن في بيان له، عن استيائه من التهم الموجهه إليه من الفنانة رانيا يوسف، ما دفعه لتحريك دعوة قضائية، مطالبا بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف والتشهير، عقب حلقتهما الشهيرة، في رأس العام الميلادي، والتي بدأت بالهجوم وانتهت بالقضايا.

ومن جانبه، علق طارق العوضي، محامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ووكيل الفنانة رانيا يوسف، على البيان، قائلًا: قدمنا ملف كامل للسفير العراقي ضد نزار الفارسوقال «العوضي»، في أول تعليق على بيان الإعلامي العراقي لـ«هن»: «نرجوه أن يفعل ذلك ويتقدم ببلاغ رسمي.. علشان محتاجين نأخد بياناته كاملة من البلاغ اللي هيقدمه».

وعن المطالبة بتعويض بقدر 5 ملايين جنيه، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، مؤكدًا جرى تقديم ملف مدعم بالوثائق والمستندات للسفير العراقي في مصر عن التجاوزات والمخالفات التي حدثت من الإعلامي، فضلا عن شكاوى رسمية في الجهات المعنية، مشددا على أن الفنانة طالبت بإتخاذ إجراءات قانونية وتأدبية ضده وليست جنائية: «قالتلي مش عايزة تبقي سبب في حبس مذيع».