القاهرة - سمر حسين - منذ تفشي جائحة كورونا، والجميع في حالة تخوف فأصبح لا يفرق بين كبير وصغير، إذ يتعرف الكثير للإصابة بالعدوى، فأعداد الحالات المصابة به في تزايد مستمر خلال الأيام الماضية، فضلًا عن إشارة المنحنى الوبائي في مصر لاحتمالية دخول مصر في الموجة الثالثة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أعراض فيروس كوورنا عند الأطفال.

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أعراض كوفيد 19 لدى الأطفال تتشابه مع البالغين، ولكنهم كانوا الأقل فئة في الإصابة بالفيروس خلال الموجة الأولى وبدأت في الزيادة في الموجة الثانية، والأعراض لديهم تكون عادةً خفيفة وشبيهة بأعراض الزكام والإنفلونزا، ويتعافى معظم الأطفال خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

أعراض كورونا عند الأطفال

وتتمثل أعراض فيروس كورونا عند الأطفال:

الحمى أو القشعريرة.

احتقان.

سيلان الأنف.

السعال.

التهاب الحلق.

ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس.

الإرهاق.

الصداع.

آلام في العضلات.

آلام في الجسم.

الغثيان أو القيء.

الإسهال.

ضعف التغذية أو ضعف الشهية.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

ألم البطن.

العين القرنفلية (التهاب الملتحمة).

- الحكة الجلدية.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- ظهور طفح جلدي.

نصائح للوقاية من كورونا

-المحافظة على نظافة اليدين.

-تنظيف وتطهير المنزل.

- الالتزام بإان التجمعات وأماكن الازدحام.

- تناول المشروبات الساخنة التي تساهم في الوقاية من الفيروس، كالجنزبيل، الذي يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، والشاي الأخضر والقرفة والحلبة.

والعصائر المختلفة كالليمون والبرتقال والجوافة التي تعد من أغنى المصادر بفيتامين «سي»، وعصير الرومان الذي يساعد على تقوية المناعة، والوقاية من الأزمات القلبية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمى من فيروس كورونا، وفيتامين سي الذي يوصي به الأطباء لزيادة المناعة والحماية من الفيروس.