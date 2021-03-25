ما حكم ارتداء النساء لـ«البنطلون»؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

كثير من النساء يفضلن ارتداء البنطلون، أو «البنطال» كما يُطلق عليه، ورغم تفضيلهن له إلا أنهن يقعن في حيرة حول مدى جواز أو حرمانية ارتدائه.

دار الإفتاء المصرية حسمت الأمر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة، إنه يجوز للمرأة ارتداء البنطلون بشرط عدم قصد التشبه بالرجال، وأن يتحقق فيه شروط الستر المطلوبة شرعًا، وذلك وفقًا لما اتفق عليه العلماء من ستر العورة، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، كما يجب أن يكون واسعًا فضفاضًا غير ملفت ولا مفتن.

وتابعت دار الافتاء المصرية خلال الفتوى قائلة، إن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة أو أثناء خروجها من منزلها هي جميع بدنها، عدا وجهها وكفيها وقدميها، وذلك وفقًا لقوله تعالى «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، مؤكدًا عدم جواز ارتداء البنطلون الضيق الذي يحدد حجم العورة، وذلك إسنادًا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».