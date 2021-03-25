كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة تجمع بين طفرتين.. وظهور النسخة البريطانية في 7 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اكتشاف سلالة جديدة تجمع بين طفرتين في نفس الفيروس

كشف باحثون وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا مزدوجة التحور في الهند بعد فحص مجموعة من عينات المصابين.

ويعمل الخبراء الآن على تحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة، التي تجمع بين "طفرتين مختلفتين في نفس الفيروس"، سريعة الانتشار ومدى فعالية اللقاح عليها.

وأشارت نتائج فحص 10787 عينة من 18 ولاية هندية إلى إصابة 736 حالة منها بالسلالة البريطانية من الفيروس، و34 حالة أخرى بسلالة جنوب أفريقيا بينما ثبتت إصابة حالة واحدة بالسلالة البرازيلية، وفقًا لما ذكرته بي بي سي.

الصحة العالمية تعلن اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في سبع دول جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة البريطانية، الأكثر عدوى، من فيروس كورونا "VOC 202012/01" اكتشفت في سبع دول أخرى في غضون أسبوع ، وبلغ بذلك عددها الإجمالي 125 دولة.

كما توسعت جغرافية السلالة الأخرى لفيروس كورونا، الجنوب إفريقية، "501 Y.V2" في سبعة أيام إلى 75 دولة، فيما كانت في السابق 64 دولة.

أما السلالة "P.1 " التي تم اكتشافها في الأصل في البرازيل واليابان، فهي تنتشر الآن في 41 دولة، بزيادة ثلاث دول عن الأسبوع السابق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد كورونا في روسيا

أعلن المكتب الصحفي في وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن عملية إنتاج لقاح KoviVac الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدأت رسميا في مركز "تشوماكوف".

وذكر المكتب الصحفي، أنه يتم إنتاج اللقاح على شكل محلول للحقن العضلي، وأضاف المكتب في بيانه: "بهذا الشكل، يتم إطلاق إنتاج اللقاح الروسي الثالث في التداول المدني، وسيظهر في المناطق الروسية في الأيام المقبلة"، وفقًا لـ"روسيا اليوم"