3 علامات في عينيك تنذر بإصابتك بالتهاب المفاصل.. انتبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر التهاب المفاصل من الحالات الشهيرة المسببة للآلام والالتهاب في مفاصل الشخص، لكن الأبحاث تظهر أن الالتهاب يمكن أن يتسبب في تلف أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك العينين، فبحسب ما ذكر موقع express البريطاني هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها.

ولا يوجد علاج لالتهاب المفاصل ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في إبطاء التهاب المفاصل، وأيضًا تختلف الأعراض التي تعاني منها اعتمادًا على نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه، وتعد أكثر الأعراض المعروفة هي آلام المفاصل والالتهاب في المفاصل وحولها وتقييد حركة المفاصل، لكن بعض أنواع التهاب المفاصل يمكن أن تؤثر أيضًا على عينيك.

يوضح سونير جارج- طبيب وجراح شبكية العين في مستشفى ويلز للعيون في فيلادلفيا: "إن العين مثل صورة مصغرة لكامل الجسم داخل كرة صغيرة"، لافتًا إلى أن أي حالة التهابية تؤثر على الكولاجين - المكون الرئيسي للنسيج الضام - مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن تؤثر على الصلبة (بياض العين) والقرنية (غطاء العدسة)، وهي الكولاجين بالكامل أساسًا ، أيضًا متلازمة جفاف العين تعد حالة مرتبطة بالتهاب المفاصل.

ثلاثة أعراض للحالة هي:

-جفاف

-رؤية ضبابية

-الشعور بوجود شيء في عينيك

قال الدكتور جارج: "عندما تبدأ عدسة القرنية في الجفاف، فإنها لا تشكل حاجزًا فعالًا.. وقد تؤدي هذه الحالة إلى الإصابة بالعدوى وتندب القرنية - والتي تشبه وجود زجاج أمامي متسخ".

يحدث التهاب القرنية عندما لا تستطيع العين الاحتفاظ بغشاء صحي من الدموع لعدة أسباب، بما في ذلك استخدام بعض الأدوية أو تلف الغدد المنتجة للدموع، لا يقوم هذا الفيلم بتشحيم العين فحسب، بل إنه يحمي العين أيضًا من الجزيئات الغريبة وهو ضروري للرؤية الجيدة.

ووفقًا لكارين لاودر- طبيب عيون في كليفلاند كلينك، فإن متلازمة العين الجافة هي أكثر حالات التهاب المفاصل الروماتويدي شيوعًا"، مشيرًا إلى أن النساء أكثر شيوعًا تسع مرات من الرجال.

وأضاف: "غالبًا ما تبدأ عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عامًا"، لافتًا إلى أنه في التهاب المفاصل الروماتويدي، يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يؤدي إلى الألم والتورم.

الغلاف الخارجي (الغشاء الزليلي) للمفصل هو المكان الأول المصاب، ويمكن أن ينتشر هذا بعد ذلك عبر المفصل، مما يؤدي إلى مزيد من التورم وتغيير في شكل المفصل، وقد يتسبب هذا في تكسر العظام والغضاريف، كما يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا أن يصابوا بمشاكل في الأنسجة والأعضاء الأخرى في أجسامهم .

وتشمل العلاجات الرئيسية لالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

-الدواء الذي يتم تناوله على المدى الطويل لتخفيف الأعراض وإبطاء تقدم الحالة

العلاجات الداعمة، مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني، للمساعدة في الحفاظ على حركتك وإدارة أي مشاكل لديك في الأنشطة اليومية

-عملية جراحية لتصحيح أي مشاكل في المفاصل تتطور.