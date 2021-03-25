إطلالات اليوم: ياسمين صبري بجاكيت جينيز.. وأسماء جلال كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي فستانا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، وتميز بأنه منفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت اكسسوارات مكونة من حلق وأسورة وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ياسمين صبري:

وطلت الفنانة ياسمين صبري بشميز باللون الأبيض، مع جاكيت جينيز، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- كارولين عزمي:

كما ظهرت الفنانة كارولين عزمي بفستان طويل باللون الكافيه بقصة الكب، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن طويل، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

- لقاء الخميسي:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بفستان أسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- إلهام شاهين:

كما ارتدت الفنانة إلهام شاهين بلوزة باللوني الأبيض والأسود، مزودة بأكمام شفافة، مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- أسماء جلال:

وطلت الفنانة أسماء جلال بتيشرت باللون الأخضر، مع بنطلون وجاكيت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.