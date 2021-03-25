الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الشوكولاتة الداكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي يعشقها الكثير لما لها من مذاق لذيذ، فضلا عن كونها غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الإنسان، لكن على الجانب الآخر الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الشوكولاتة الداكنة، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك خلال موقعي "Life Enriching" و"medicalnewstoday".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصي الخبراء بتناول 1 -2 ألواح من الشوكولاتة الداكنة في اليوم.

فوائد الشوكولاتة:

- تناولها يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مركب الفلافونويد.

- تحتوي أيضًا على كميات كبيرة من معادن المغنيسيوم والنحاس، حيث يدعم المغنيسيوم إنتاج الطاقة وجعل العظام وعضلات الجسم قوية، كما يساعد النحاس على تكوين نواقل عصبية، وبالتالي انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- كونها غنية بمادة فينيل إيثيل أمين، وهي مادة كيميائية يتم إطلاقها أيضًا في الدماغ لتحسين الحالة المزاجية، كما تحتوي أيضًا على anandamide، وهو ناقل عصبي للأحماض الدهنية، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والهدوء.

- تمتلك الشوكولاتة أيضا خصائص مضادة للالتهابات، ما قد يساهم في تخفيف التهابات الجسم والحفاظ على صحتك من الأمراض.

- استهلاكها بشكل منتظم قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

- تلعب مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو في تعزيز الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

- وجد العلماء الكنديون في دراسة شملت 44489 فردًا، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة كانوا أقل عرضة بنسبة 22 % ,للإصابة باالسكتة الدماغية.

- تناول 30 جرامًا يوميًا أثناء فترة الحمل، قد يساعد في نمو الجنين وتطوره بشكل سليم، وفقًا لدراسة عام 2016 لجمعية طب الأم والجنين في أتلانتا جورجيا.

- تشير النتائج المنشورة في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن تناولها قد يعزز من توافر الأكسجين للأشخاص الرياضين أثناء تدريب اللياقة البدنية.

أضرار الإفراط في تناولها:

- تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاكها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والدهون.

- بسبب محتواها العالي من السكر، يمكن أن يسبب تناولها بصورة منتظمة يوميا إلى الإصابة بتسوس الأسنان.

- قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالصداع النصفي عند تناول الشوكولاتة الداكنة باستمرار، وذلك بسبب محتوى الكاكاو من التيرامين والهيستامين والفينيل ألانين.

- هناك بعض الأدلة على أن الشوكولاتة قد تسبب ضعف بنية العظام وهشاشة العظام، حيث وجدت نتائج إحدى الدراسات التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، أن كبار السن من النساء اللاتي يتناولن الشوكولاتة كل يوم كان لديهن كثافة وقوة أقل للعظام.

- قد تحتوي بعض مساحيق الكاكاو وألواح الشوكولاتة وحبيبات الكاكاو على مستويات عالية من الكادميوم والرصاص، وهي مواد سامة للكلى والعظام وأنسجة الجسم الأخرى.