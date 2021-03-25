كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 02:09 مساءً - الأكوامارين يُعتبر حجر شهر مارس، وهو حجر كريم أخضر مزرق، مفضّل لدى المشاهير والملوك والكثيرات من النساء، ويتميز ببلوراته سداسية الجوانب الممتدة التي يمكن أن تنمو لتكون بطول القدم، لذا نرصد لكُنَّ اليوم من وحي دور المجوهرات العالمية تصاميم مميزة لمجوهرات بحجر الأكوامارين.

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مجوهرات مرصعة بحجر الأكوامارين لشهر مارس



خاتم باسيفيك نايت من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

خاتم باسيفيك نايت من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels



من مجموعة كاليفورنيا ريفري لدار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels، اخترنا لكُنَّ خاتم باسيفيك نايت، من دار فان كليف آند آربلز، وقد صُنع من الذهب الأبيض والألماس على الأطراف بشكل هندسي مميز وفاخر، وزُيِّنَ من المنتصف بحجر الأكوامارين الأزرق بقطع بيضاوية، يصل وزنها إلى نحو 20 قيراطاً، فاعتمدنه في مناسباتكن المميزة.





قلادة بحجر الأكوامارين من تيفاني أند كو Tiffany & Co

قلادة بحجر الأكوامارين من تيفاني أند كو Tiffany & Co





في تصميم مميز من علامة تيفاني أند كو Tiffany & Co، اخترنا لكُنَّ قلادة من البلاتين مرصعة بالياقوت الأزرق وحجر الأكوامارين والتورمالين الأزرق بأكثر من 81 قيراطاً إجمالياً، وزُينت بفصوص الألماس؛ لتشكل إطاراً مستطيلاً ثابتاً، يوفِّر تبايناً غير متوقع للحدود الهيكلية.

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خاتم من هاري وينستون Harry Winston

خاتم من هاري وينستون Harry Winston









اخترنا لكُنَّ من علامة هاري وينستون Harry Winston مجموعة وينستون كاندي Winston Candy المصمَّمة بشكل مشرق ومفعم بالمرح، حيث استُلهمت من الحلوى، وصُمِّمَتْ بحجر الأكوامارين الكمثريّ المحاط بحجر الياقوت الأصفر وعقيق التسافوريت والألماس بشكل دائري لأناقة مميزة.





خاتم ريفيرا بافيه أكوامارين من مجوهرات النيل الأزرق Blue Nile

خاتم ريفيرا بافيه أكوامارين من مجوهرات النيل الأزرق Blue Nile









من مجوهرات النيل الأزرق، اخترنا لكُنَّ خاتم الأكوامارين المستدير اللامع باللون الأزرق البلوري والمرصع بأسلوب البافيه في خاتم ريفييرا المصنوع من الذهب الأبيض والمكدس بالأحجار الكريمة وأزرار الألماس.



أقراط بلوماي باترفلاي من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

أقراط بلوماي باترفلاي من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels







إن كنتِ تنوين اختيار أقراط مصنوعة من حجر الأكوامارين، فلا تترددي في اقتناء أقراط بلوماي باترفلاي من مجموعة باترفلايز لدار تيفاني أند كو Tiffany & Co المصنوعة من الذهب الأبيض على شكل فراشات مرصعة بالألماس، وزُينت من الأطراف بحجر الأكوامارين بشكل ناعم وأنيق يتناسب مع مظهرك اليومي والمناسبات المختلفة.





أقراط الأكوامارين من تيفاني أند كو Tiffany & Co

أقراط الأكوامارين من تيفاني أند كو Tiffany & Co





أصدرت علامة تيفاني أند كو Tiffany & Co أقراطاً مميزة من البلاتين المرصع بالألماس الدائري في الأطراف، مع حجر الأكوامارين المصمم على شكل كمثرى متدلية؛ لخيار ناعم ولافت للأنظار.

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