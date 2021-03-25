عبايات خليجية من إيمان الفلامرزي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 02:09 مساءً - استطاعت سيدة الأعمال ومصممة الأزياء الإماراتية، إيمان الفلامرزي، أن تحجز لنفسها موقعاً مهماً في عالم الموضة والأزياء الذي تعشقه منذ طفولتها، حيث تتمتع بأسلوب راقٍ وتصاميم فريدة جعلتها تؤثر على الفتيات الخليجيات بشكل كبير، واليوم نرصد لكُنَّ من وحي إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة أفكار لمظهركن بالعباية، لتعتمدنها في إطلالاتكن القادمة.

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تصاميم العبايات السوداء

عباية سوداء ناعمة -الصورة من انستغرام



العبايات السوداء من القطع المهمة التي لا تستغني عنها الكثيرات من النساء، ومنهن إيمان الفلامرزي، التي تأنقت بعباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مطرزة بالخطوط الملونة والمتعارضة مع إطلالة كاجوال عملية بالألوان الحيادية واكسسوارات من الجلد، ونسقت في إطلالة أكثر بساطة عباية سوداء مصممة بطيات قماشية ناعمة في الأطراف مع حقيبة سوداء من الجلد، وفي لوك فاخر مناسب للمرأة الشرقية اختارت إيمان عباية البشت السوداء والمزينة بزهور ضخمة مع اكسسوارات اللون الفضي، واعتمدت لجمالها مكياجاً مرتكزاً على أحمر الشفاه الأحمر.

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العبايات البيضاء من إيمان الفلامرزي

عباية بيضاء لاطلالة فاخرة -الصورة من انستغرام



لأن العبايات البيضاء من التصاميم المميزة والمواكبة لكل الإطلالات، فقد اخترنا لكُنَّ من وحي إيمان الفلامرزي عدة تصاميم؛ حيث أطلت بعباية وحجاب باللون الأبيض المصمم بقَصَّة منسدلة مع اكسسوارات فضية لليدين، وظهرت بعباية بيضاء بأزرار ناعمة في المنتصف مع مجوهرات ذهبية ووشاح بني مطبع ومزين بعلم الإمارات، وفي لوك فاخر مناسب للمرأة الخليجية ارتدَتْ إيمان عباية البشت البيضاء المصممة بتطريزات ذهبية في الجزء العلوي للتصميم، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة.

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عبايات ملونة لإطلالة مرحة

عباية بيليسية زهرية من ايمان الفلامرزي - الصورة من انستغرام



تفضِّل إيمان الفلامرزي مواكبة الموضة باعتماد الألوان الأنثوية الباهرة المناسبة لكل فصل، فإن كنتِ تبحثين عن أفكار ناعمة ويومية بالعبايات الملونة فيمكنك استيحاء عدة أفكار؛ حيث تألقت بعباية زهرية مصممة بقماش بليسيه مع حجاب أبيض ومجوهرات ناعمة لليدين، وأكملت اللوك من الناحية الجمالية بمكياج سموكي بدرجات اللون البني، فيما تزينت في الإطلالة الثانية بعباية بيضاء مصممة بقماش بني على الجانبين مع مجوهرات خليجية بسيطة، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل على أحد الكتفين مع أحمر الشفاه البنفسجي، والذي منحها لمسة لافتة.

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