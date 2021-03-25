كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 02:09 مساءً -

يُعَدُّ الياقوت الأحمر من أكثر الأحجار الكريمة التي تضيف لمسة انتعاش ورفاهية إلى قطع المجوهرات الراقية، وهو من بين الأحجار الكريمة التي تعشقها السيدات؛ حيث لا يزال على مَرِّ التاريخ يحمل نفس السحر، ويلفت الأنظار بالتناغم مع الذهب والألماس في القطع الخلابة ليمنحك أناقة لافتة تجعلك أيقونة من السحر والجمال.

اختاري في ما يلي أجمل ما قدمته الدور من تصاميم مجوهرات وموديلات ساعات مرصعة بالياقوت الأحمر موضة 2021.

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مجوهرات وساعات راقية مرصعة بالياقوت الأحمر موضة 2021

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة لودو سوكريه من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels





يعكس موديل لودو قطعة رمزية من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels، وتتميز بشريطها الذهبي بمرونة شبكته مع الزخارف السداسية أو زخارف القرميد، وتزين بالذهب الوردي مع عرق اللؤلؤ وحبات الألماس والمرجان والياقوت الأحمر ليجمع بين المظهر الفاخر والمميز.

قلادة مجموعة PIAGET TREASURES من بياجيه Piaget

قلادة مجموعة PIAGET TREASURES من بياجيه Piaget





مجوهرات بياجيه Piaget الراقية تستمد إلهامها من كنوز الطبيعة لتعزيز الأناقة؛ حيث يعزّز الألماس الأبيض في هذه القلادة بشكل أوراق الشجر في الأعلى مع حجر الياقوت الأحمر في الأسفل ليمنحك مظهراً لافتاً.

ساعة Première Boy Rubies من شانيل Chanel

ساعة Première Boy Rubies من شانيل Chanel





في إصدار مميز من شانيل Chanel اخترنا لكُنَّ ساعة بحجم متوسط من الذهب الأبيض المرصّع بالياقوت الأحمر مع حزام من جلد التمساح، وزُين بحبات الألماس، وتتميز الساعة بحركة كوارتز عالية الدقة.

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خاتم فلورينا من مجوهرات أريج Areej Jewellery

خاتم فلورينا من مجوهرات أريج Areej Jewellery





تأسست العلامة التجارية مجوهرات أريج Areej Jewellery قبل أكثر من 40 عاماً، لتكون امتداداً لحرفة توارثتها أجيال العائلة بالمملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية، وتتخصص في تجارة الألماس الطبيعي وصياغته بتصاميم فريدة من نوعها، لذا صَمَّمَت العلامة خاتماً من الألماس الطبيعي مع حجر ياقوت تمت صياغته بالذهب الروز عيار 18، لخيار مميز وناعم.

خاتم السوليتير أنترولاك من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

خاتم السوليتير أنترولاك من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

يحمل خاتم السوليتير أونترولاك من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels معنى «التشابكات»، كما تحتفي أشرطته المرصعة بالألماس بأواصر الحب مع البلاتين والألماسات المستديرة، وزين بحجر الياقوت الأحمر في المنتصف.

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