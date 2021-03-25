مكياج وتسريحات شعر على طريقة ريا أبي راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 مارس 2021 02:09 مساءً - لطالما عُرفت الإعلامية ريا أبي راشد بملامحها الناعمة، وابتعادها عن اعتماد أساليب المكياج الفاقعة والقوية، وتسريحات الشعر المبالغ فيها، فهي تبرز مكامن الجمال في وجهها بطريقة أنثوية ناعمة، وتختار تسريحات الشعر البسيطة التي غالباً ما تكون منسدلة وليست مرفوعة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج وتسريحات شعر ناعمة، لتستوحي منها أجمل الإطلالات الهادئة.



رسمات مكياج عيون ريا أبي راشد

مكياج عيون ناعم (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تعتمد ريا أبي راشد في غالبية الأحيان، أساليب مكياح عيون ناعمة جداً، ترتكز على تظليل العين بالظلال ذات الألوان الترابية، وخصوصاً الخوخي والعاجي والبيج والبني بدرجاته المختلفة، إضافة الى البرونزي. كما تستخدم الكحل لتحديد داخل العين بأسلوب خفيف، إضافة الى خط أيلاينر رفيع في محاذاة الرموش العلوية. واللافت، أن ريا أبي راشد نادراً ما تستخدم الرموش الاصطناعية، حيث تكتفي بتمرير طبقات عدة من الماسكرا.

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مكياج شفاه وبشرة ريا أبي راشد

روج أحمر (الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل ريا أبي راشد الى تغطية البشرة الخفيفة والطبيعية، حيث تستخدم كمية قليلة من كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتها، وتتجنب غالباً استخدام الكونتورينغ والهايلايتر، فيما تغطي الشوائب بالكونسيلر، وتمرر القليل من البلاش على تفاحة الخدين، باللون الوردي، أو البرونزي أو المشمشي. أما بالنسبة الى ألوان أحمر الشفاه، فتعتمد ريا أبي راشد الروج بمختلف ألوانه، الناعمة مثل الزهري والوردي الخفيف، والنيود، والقوية كالأحمر بتدرجاته المختلفة، والبنفسجي والقرمزي...

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تسريحات شعر ريا أبي راشد

تسريحة الشعر نصف المرفوع (الصورة من حسابها على إنستغرام



تنسحب النعومة والبساطة التي تميل إليها ريا أبي راشد في المكياج، على تسريحات الشعر التي غالباً ما تعتمدها منسدلة بأسلوب بسيط بعيداً عن تسريحات الشعر المعقدة أو الغريبة. فأحياناً تعتمد تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع الغرة المسحوبة بإتقان الى الخلف، وأحياناً أخرى تختار تسريحة الويفي المنسدلة مع الفرق النصفي أو الجانبي، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان الجانبية مع الغرة الجانبية المشدودة، وتسريحة الشعر المستقيم المنسدل، فضلاً عن تسريحة الشعر المنسدل بشكل فوضوي مع الغرة المبللة المسحوبة وراء الأذن.

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تسريحة الشعر المستقيم المنسدل (الصورة من حسابها على إنستغرام)

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