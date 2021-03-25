مرض نادر قد تتعرض له.. تعرف على «متلازمة بهجت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مرض بهجت»، ربما يطرأ هذا الاسم على أذنك للمرة الأولى، ولكنك قد لا تعلم أنه منتشر، وقد يكون أصابك مرة أو أكثر.

مرض بهجت أو متلازمة بهجت، هو اضطراب نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية، لكن أعراضه شائعة للغاية، يعاني منها أغلب الأشخاص، أبرزها قرح الفم والتهاب في العين والطفح الجلدي وآفات وقرح تناسلية.

وعلى الرغم من أعراضه البسيطة إلى أن نتائجه وخيمة، فقد يؤدي إلى فقدان جزئي في الرؤية قد يصل إلى العمى، إذا كانت أعراضه التهاب بالعين.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، كل ما لا تعرفه عن مرض بهجت، وفقًا لـ موقع mayoclinic.

معلومات عن مرض بهجت

يصيب مرض، أو متلازمة بهجت عادة الرجال والنساء في العشرينات والثلاثينيات من عمرهم.

- يمكن أن يُصاب به الأطفال وكبار السن.

بصاب به عادًة الأشخاص من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا بما في ذلك تركيا وإيران واليابان والصين.

على الرغم من إصابة الجنسين به، لكن أعراضه أشد لدى الرجال.

يمكن أن تكون الجينات سببا للإصابة بمتلازمة بهجت.

أعراض مرض بهجت

تختلف أعراض مرض بهجت من شخص للآخر بحسب المكان التي يظهر فيه العرض.

الفم

يؤدي المرض إلى ظهور قرح الفم المؤلمة، وهي العلامة الأكثر شيوعًا لمرض بهجت، ويمكن معالجة القرح في العادة خلال أسبوع وحتى ثلاثة أسابيع، لكن ظهورها قد يتكرر.

الجلد

يُصاب بعض الأفراد بقرح تشبه حب الشباب على أجسامهم، أو بقع وعقد حمراء مرتفعة ومؤلمة عند اللمس على الجلد، خاصة على الساق السفلي.

الأعضاء التناسلية

يمكن ظهور القرح الحمراء المفتوحة على الأعضاء التناسلية، وتكون مؤلمة في العادة ويمكن أن تترك ندبات.

العين

يسبب التهاب العين الاحمرار والألم والرؤية الضبابية في كلا العينين.

المفاصل

قد يؤدي إلى تورم المفاصل وألمها على الركبتين في المصابين بمرض بهجت. كما يمكن أن يُصاب الكاحلان أو المرفقان أو الرسغان أيضًا.

الأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي التهاب الأوردة والشرايين إلى ظهور الاحمرار والألم والتورم في الذراعين أو الساقين عند الإصابة بالجلطات الدموية.

الجهاز الهضمي

يمكن أن بؤثر على الجهاز الهضمي، ما يسيي ألم البطن والإسهال والنزف.

الدماغ

يمكن أن يسبب التهاب الدماغ والجهاز العصبي الصداع أو الحمى أو التوهان أو ضعف الاتزان أو السكتة الدماغية.

أسباب مرض بهجت

اضطرابات المناعة الذاتية، والتي تهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ.

العوامل الوراثية والبيئية.

التهاب الأوعية الدموية.