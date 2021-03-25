الامارات | قطعة فنية صنعها روبوت تباع ب 700 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن قطعة فنية صنعها روبوت تباع ب 700 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت قطعة فنية رقمية من صنع الروبوت صوفيا المصمم على شكل إنسان في مزاد اليوم الخميس بما يقارب 700ألف دولار بعملة رمزية.

وأصبحت العملة الرمزية، وهي توقيع رقمي محفوظ في موقع لدفاتر الحسابات الرقمية، أحدث صيحة للاستثمار، إذ بيعت قطعة فنية هذا الشهر بسعر يقرب من 70 مليون دولار.

وأنتجت الروبوت صوفيا التي أزيح الستار عنها في عام 2016 إبداعاتها الفنية بالتعاون مع أندريا بوناسيتو وهو فنان رقمي إيطالي عمره 31 عاما، اشتهر بلوحاته الملونة، التي يصور بعضها المشاهير، مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وجمعت الروبوت بين عناصر لأعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها أو لوحاتها على أسطح مختلفة لمرات عديدة في عملية يصفها مصممها ديفيد هانسن بأنها "حلقات تطور تكرارية".

والعمل الفني الرقمي الذي يحمل عنوان "تجسيد صوفيا" هو ملف إم.بي.4 مدته 12 ثانية يعرض تطور لوحة لبوناسيتو إلى رسم رقمي للروبوت صوفيا ومصحوب بعمل فني رسمته صوفيا على نسخة مطبوعة من صورتها الذاتية.

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