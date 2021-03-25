هل يمكن لوجبتي إفطار مساعدتك على التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك قول مأثور: "الإفطار مثل الملك؛ غداء كأمير عشاء مثل الفقير"، وبحسب القول المأثور فإن الوجبة الأولى في اليوم مهمة جدًا ويجب أن تكون أكبر من الوجبتين الأخريين. تنطبق نفس القاعدة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن.

يمكن أن يؤدي تناول وجبة مليئة بالمواد المغذية في الصباح إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وإشباعك بالشبع وتسريع عملية حرق الدهون.

بناءً على ذلك، هناك اتجاه متزايد لتناول وجبة فطور ثانية كل يوم لتسريع آلية إنقاص الوزن، تكمن الفكرة وراء ذلك في أنه إذا تناولت المزيد من الطعام في الصباح، فإن فرص تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل (عندما يصعب حرق السعرات الحرارية) تنخفض، وفقا لموقع timesofindia.

كيف يمكن لوجبة فطور كبيرة أن تكون مفيدة لخطة إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة ييل وجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن تناول شيئًا صغيرًا في الصباح لبدء عملية التمثيل الغذائي متبوعًا بوجبة أكبر بعد ساعة أو ساعتين يمكن أن يجعل الشخص ممتلئًا حتى الوجبة التالية ومنع مضغ الأطعمة غير الصحية طوال اليوم.

بالنسبة للدراسة المنشورة في مجلة Pediatric Obesity، قام فريق الباحثين بتتبع نمط الأكل ووزن 600 طالب من 12 مدرسة لمدة عامين تقريبًا، لاحظوا ستة أنماط مختلفة من الأكل: من يتخطون وجبة الإفطار، وتناول الطعام في المدرسة غير المتسق، والأكل غير المتسق في المنزل، والأكل في المدرسة بشكل متكرر، والأكل في المنزل بشكل متكرر، وتناول الإفطار مرتين.

نتائج الدراسة

في نهاية الدراسة، وجد أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار بشكل متكرر كانوا أكثر عرضة زيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات الإفطار مرتين.

الطريقة الصحيحة لدمج وجبتين في اليوم

تقول القاعدة أنه يجب أن تتناول وجبتك الأولى في الصباح خلال ساعة بعد الاستيقاظ، إذا كان عليك ممارسة الرياضة في الصباح، فيجب أن تتناول شيئًا مثل الموز مع زبدة الفول السوداني، أو كوبًا من العصير في الصباح قبل التمرين وتناول وجبة أخرى كبيرة ومليئة بالحيوية بعد التمرين، سيساعدك هذا على إعادة تزويدك بالطاقة بعد جلسة التمرين وسيبقيك ممتلئًا حتى وقت الغداء.

وأوضح الباحثون أن تناول نسبة عالية من البروتين ووجبة متوازنة سيمنعك من تناول الطعام غير الصحي طوال اليوم، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

الخلاصة

يمكن أن تكون فكرة تناول وجبتي إفطار مفيدة وتساعد مراقبي الوزن على تجنب تناول وجبات خفيفة غير صحية، ولكن إذا كنت تحاول دمج أول وجبتين في اليوم، فيجب أن تكون حريصًا بشأن حجم حصتك، لا تفرط في تعقيد وجبتك، اجعلها بسيطة، قم بتضمين البروتينات الخالية من الدهون والألياف والدهون الصحية لفقدان الوزن بشكل فعال، يجب عليك أيضًا تقسيم استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية لبقية اليوم وفقًا لذلك، ويجب عليك تتبع الأرقام.