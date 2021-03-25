شعرك جاف؟ إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل جفاف الشعر وسرعة تقصفه مشكلة جمالية تؤرق المرأة؛ حيث إنه يتسبب في فقدان الشعر لبريقه ولمعانه.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن جفاف الشعر يرجع إلى قلة إمداد الجذور للخصلات والأطراف بالدهون، بينما يرجع التقصف إلى خشونة طبقة القشرة أو تلفها بفعل المؤثرات الخارجية مثل أشعة الشمس والاستخدام اليومي لمجفف الشعر ومكواة الفرد، بالإضافة إلى بقايا مستحضرات التصفيف.

ولمواجهة جفاف الشعر، توصي البوابة الألمانية بإجراء تدليك يومي لفروة الرأس بواسطة فرشاة ذات شعيرات بلاستيكية، وذلك لنقل الدهون من فروة الرأس إلى الشعر.

ولفرد الشعر وتنعيمه، ينبغي استعمال مستحضرات العناية الغنية بالمواد المرطبة، كالمستحضرات المحتوية على زيت الأرجان أو زيت بذر المشمش، والتي تعمل على إصلاح الشعر التالف، بينما تعمل المستحضرات المحتوية على زيت بذور الأرقطيون على العناية بفروة الرأس الجافة.

ومن المهم أيضا تدليك أطراف الشعر بمستحضر الترطيب Conditioner قبل غسل الشعر بالشامبو؛ حيث يشكل مستحضر الترطيب طبقة حماية ضد الكبريتات الموجودة في الشامبو.

وبالنسبة للتصفيف، توصي "هاوت.دي" باستعمال مستحضر الوقاية من السخونة قبل استعمال مجفف الشعر مع استعمال فرشاة مستديرة أثناء التجفيف؛ حيث يمنح ذلك أطراف الشعر لمعانا وبريقا.