طفل دون «معدة» وآخر مذبوح الرقبة.. قصص 4 أطفال ولدوا بحالات نادرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الفترة الأخيرة ولادة أطفال بحالات نادرة، لم تشهد من قبل، وغالبًا ما تتوفى هذه الأطفال بعد ساعات من ولادتها، وكان آخرها ولادة طفل دون «بطن».

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز الولادات النادرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

ولادة طفل دون بطن

وفي يوم الأحد الماضي، شهدت ولادة طفل مصاب بحالة نادرة، دون «بطن»، وهي ما تعرف بـ«متلازمة الطفل البرقوقية»، وهو التوصيف الطبي لهذه الحالة النادرة التي تحدث مرة كل 40 ألف ولادة، وهي حالات لديها مشكلات خلقية؛ فهو مولود بدون أمعاء أو فتحة شرج.

ولادة طفلة بشعر أبيض

وشهدت مدينة الأقصر، قبل فترة، ولادة حالة نادرة أيضا لطفلة ذات شعر أبيض، وعرف الطبيب حامد سيد، المشرف على هذه الولادة بأنها متلازمة «ورد امبرج»، يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات، وينتج عنه الشعر الأبيض.

وأضاف «سيد» أن العوامل الوراثية هي المتحكمة في حدوث مثل هذه الحالات النادرة، لأن والديها أقارب، ما تسبب في ظهور الشيب في فروة الرأس.

ولادة طفل مذبوح الرقبة

وقبل فترة شهدت أيضًا مدينة أرمنت غرب الأقصر، حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة توفي بعد ساعات من ولادته.

وقال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إن هذه الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة، وهي حالة نادرة، تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل، خاصة في بداية الحمل.

ولادة طفل بعين واحدة

كما شهدت محافظة الأقصر ولادة لطفل بعين واحدة، بسبب عيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وقال الطبيب محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد، رئيس قسم النساء في مستشفي أرمنت، إنه أجرى عملية قيصرية لسيدة تدعي «ن.ا»، 28 عامًا، بعد حملها لجنينها 7 أشهر.

وأشار إلى أن هذه الحالات تسمى بـ«حالة الطفل ذي العين الواحدة»، أو «sycloptic baby»، موضحًا أنها كانت موجودة في الأساطير الإغريقية.