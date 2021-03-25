تصرف مشين من حضانة.. شوهوا بطن طفل بسبب «الحفاضات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصرف طائش وغريب من نوعه، تسبب في غضب أم أمريكية، بعدما فوجئت بتدوين عبارات على بطن طفلها من قبل إحدى معماته في الحضانة.

الأم تنشر الصور على موقع «فيس بوك»

وسرعان ما نشرت الأم صور طفلها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرة عن غضبها الشديدة، بعد اكتشاف الفعل الأحمق لمسؤولي حضانة طفلها، بسبب نسيانها وضع الحفاضات الخاصة به في حقيبة أدوات حضانته، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ووجهت الأم العشرينية، سؤالها لأصدقائها، عما كانت محقة في غضبها أم لا.

تدوين المعلمة على بطن الطفل

وكشفت الأم الأمريكية التي تدعى هيدز، عن تفاصيل هذا الموقف الغريب والسخيف على حد وصفها، قائلة: «لقد ذهبت بعد يوم طويل من العمل إلى حضانة طفلي لإحضاره والرجوع إلى المنزل، لكنني فوجئت بكتابة رسالة طويلة على بطنه، جاء مضمونها، «لقد نفذت حفاضات طفلك، بالرجاء قراءة تقريري».

ومن ثم دونت «هيدز»، قائلة: «إذن هل أنا محقة في أن أغضب هكذا؟ أم أنني أبالغ في ردة فعلي؟، أحتاج حقا إلى آرائكم يا رفاق، إنهم بدلا من حل الموقف، قاموا بتدوين تلك العبارات على بطن رضيعي الصغير، فأنا أم منفصلة عن زوجي، وأتحمل مسؤولية طفلي كاملة ووقتي مشغول على مدار اليوم».

ليست المرة الأولى

كما كشفت الأم عن أن تلك هي ليست المرة الأولى التي تقدم خلالها الحضانة على هذا الفعل، قائلة: «لقد فعلوا ذلك منذ عدة أشهر أيضًا».

وسرعان ما حصد المنشور أكثر من 13 ألف تعليق ورد، و21 ألف مشاركة، مع دهشة الغالبية أيضًا بشأن الموقف الغريب الذي أقدمت عليه سياسة تلك الحضانة، واتهمهم البعض بسوء التعامل.