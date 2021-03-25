ما هو أفضل مكان للصيدلية المنزلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الغرفة الاتحادية للصيادلة إنه ينبغي وضع الصيدلية المنزلية في مكان بارد وجاف ومظلم، مشيرة إلى أن المرحاض لا يعد مكانا مناسبا، وكذلك المطبخ.

وأضافت الغرفة الألمانية أنه ينبغي وضع الصيدلية المنزلية في غرفة النوم، مع عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وأن تكون بعيدة عن متناول يد الأطفال.

ومن ناحية أخرى، تنصح الغرفة بحفظ الأدوية مع نشرة البيانات المرفقة بها، حتى يتمكن المرء من معرفة الجرعة المناسبة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية في الصيدلية المنزلية، ولا يجوز تعاطي هذه الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.

ومن الضروري أيضا مراجعة محتويات الصيدلية المنزلية مرة واحدة كل عام، لكي يتم التخلص من المحتويات منتهية الصلاحية واستبدالها بمحتويات جديدة.