قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل ناتشوز باللحمة الحارة، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل ناتشوز باللحمة الحارة

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو بصل مبشور

2 فص ثوم مفروم

علبة فاصوليا حمراء

علبة طماطم

هالبينو

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة هوت صوص

ملح وفلفل

لصوص الجبن

خلطة بشاميل بطعم الجبنة البارميزان

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ربع ملعقة صغيرة بودرة بصل

ربع ملعقة صغيرة شطة

بصل أخضر

هالبينو

2 ملعقة كبيرة ساور كريم

رقائق ذرة

كريمة

طريقة تحضير ناتشوز باللحمة الحارةلعمل البشاميل

على البارد توضع الكريمة ثم خلطة بشاميل بالجبن ويقلب جيدا ويرفع الخليط على النار

ثم يضاف الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والشطة والسور كريم

لعمل العصاج

يشوح البصل مع الثوم في الزيت ثم يضاف اللحمة المفرومة وتقلب جيدا ثم يضاف الهوت صوص.

تضاف الفاصوليا الحمرا والكمون والطماطم ويقلب جيدا.

في طبق التقديم يوضع الناتشوز ثم يضاف عليه خليط العصاج ثم يضاف بشاميل بالجبنة.

يوضع الفلفل الهالوبينو على الوجه مع البصل الأخضر والفاصوليا الحمرا.