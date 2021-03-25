طريقة عمل سلطة قرنبيط مشطشطة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة قرنبيط مشطشطة من المقبلات غير الشهيرة، التي تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف، فضلا عن أنها غنية بالعديد من المكونات، ما يدفع ربات البيوت للبحث عن طريقة سهلة لإعدادها في المنزل.

وقدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج عبر «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة بخطوات محددة، لإعداد سلطة قرنبيط مشطشطة في المنزل.

مقادير سلطة قرنبيط مشطشطة

- قرنبيط

- شطة

- زيت زيتون

- صويا صوص

- مرقة خضروات

- نشا ذرة

- طحينة

- ثوم مفروم

- ماء

- سكر بني

- خل أرز

طريقة تحضير سلطة قرنبيط مشطشطة

- في الخطوة الأولى لابد من وضع نشا الذرة داخل طاسة بها زيت على نار متوسطة، ثم إضافة الماء، وبعد ذلك وضع القرنبيط داخل الطاسة.

- في الخطوة التالية يتم إحضار إناء منفصل، لخلط الصويا صوص مع السكر البني ومرقة خضروات.

- وفي هذه الخطوة يجب إضافة شطة وطحينة وخل أرز وثوم مفروم إلى خليط صوص القرنبيط.

- في النهاية يتم خلط الصوص مع القرنبيط.