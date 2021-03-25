حكاية فستان ظهرت به نادية الجندي 3 مرات خلال أسبوع واحد «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بفستان منقوش متوسط الطول، يجمع بين الأبيض والأسود، تجملت الفنانة نادية الجندي به في 3 فعاليات مختلفة خلال أسبوع واحد في 2017، مشاركة جانب من المناسبات الثلاث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفيما يلي حكاية فستان نادية الجندي، الذي ارتدته 3 مرات خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها مع الفنانة نبيلة عبيد، التي ظهرت بشعرها الأحمر، ومكياج سموكي مع أزياء فضفاضة مزينة بنقوش قاتمة اللون مع بنطلون أسود لامع.

وظهرت «نجمة الجماهير»، بالإطلالة ذاتها خلال حضورها الحفل الختامي لعرض الأزياء السنوي الثامن للمصمم العالمي هاني البحيري، بأحد الفنادق الكبرى في 3 ديسمبر الماضي.

وارتدت نادية الجندس الفستان نفسه، خلال استضافتها ببرنامج «أنا وأنا» مع الإعلامية سمر يسري، في حلقة مسجلة، حققت تفاعلا واسعا حين عرضها.

تصدر نادية الجندي محرك البحث جوجل

يشار إلى أن نادية الجندي، تصدرت محرك البحث جوجل في فبراير الماضي، عقب ظهورها في برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» على شاشة «أون أي»، متحدثة عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، منها علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، رغم انفصالهما منذ سنوات، قائلة: «كان فيه عشرة بينا، ولازم يبقى فيه رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح، ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

وأكدت «الجندي» على تقدم الكثير من الرجال لها، للزواج منها: «في كتير، لكن أنا مبفكرش وكل تفكيري في شغلي ومتجوزة الفن وعايشة للفن، الست لما بتبقى ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».

وأكدت أنها غير متزوجة، وليس لديها مانع أن تتزوج «من شاب أصغر منها» لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن.