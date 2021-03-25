ابنة أصالة توجه رسالة لوالدتها: سعادتك هي دنيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت ابنة الفنانة أصالة الطبيبة شام الذهبي، صورة جمعتها مع والدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصورة مع والدتها وعلقت: «سعادتك هي دنيتي»، وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، وجاءت من أبرز التعليقات: «ربنا يخليكم لبعض، جمال وأناقة وكل شيء».

شام الذهبي توجه رسالة لوالدها

وكانت ابنة الفنانة أصالة، شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها برفقة أسرتها، إذ كان يرافقهما حينها المخرج طارق العريان.

وتعود الصورة التي شاركتها ابنة أصالة، إلى عامين ماضيين، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد طارق العريان، إذ ظهر أفراد الأسرة خلالها ملتفين حوله وأمامهم قالب من الحلوى.

وتحدثت شام، في تعليقها على الصورة، عن الذكريات التي كانت تجمعهم وكواليس تلك اللحظات، إذ كتبت باللغة الإنجليزية: «على هذه الصورة قبل عامين، كتبت (عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري)، لكننا انكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك لنا، لأنك لم تعد عمودنا الفقري».

وتابعت ابنة أصالة، بالإشارة إلى والدتها وأحوالها، عقب انفصالها عن العريان، إذ قالت: «كنت العمود الفقري لأمي، وبالتالي لنا، وعندما كسرتها، كسرتنا، لأننا نعيش من قوتها، كلنا امتداد لكيانها، لا شيء بدونها».