ماذا تفعل للحصول على أفضل برجر نباتي منزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

إذا كنت تريد نبذ اللحوم وإعداد شطائر البرجر النباتية هناك درس رئيسي يجب تعلمه وهو تركها وشأنها عندما تقلى في الطاسة.

فإذا قلبها المرء مبكرا للغاية فمن المحتمل أن يتفكك، هذا ما سيقوله أي طاهي محب للبرجر النباتي. ولضمان أن يظل البرجر متماسكا يمكن أيضا إضافة بيض ونشا وبقسماط ودقيق أو طحين الحمص.

ويمكن استخدام مجموعة من المكونات كأساس للفطائر النباتية مثل حبوب الشوفان الكاملة والأرز والفريك والبرغل والكسكسي أو الكينوا إلى البقوليات مثل العدس والحمص واللوبياء.

وعادة ما يتم مزج المكون الرئيسي بالخضروات الطازجة مثل الجزر أو الجزر الأبيض أو البروكلي أو القرنبيط أو البنجر أو الكوسة و/أو الفلفل. غير أنه يجب أولا طهي أي خضروات على البخار أولا أو غليها ثم تقطيعها قبل إضافة المزيج.

ويمكن أن تؤكل الفطائر النباتية باردة أو دافئة، مع، على سبيل المثال، السلطة أو البطاطس المهروسة أو الخضروات المحمصة أو صوص الطماطم أو غموس الزبادي.