هكذا تتعامل مع حروق الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إنه في حال تعرض الأطفال لحروق تشمل أجزاء كبيرة من الجسم، فإنه يتعين على الآباء الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة، مع مراعاة خلع الملابس المشبعة بالسوائل الساخنة بحذر، وتبريد مواضع الجلد المعنية بماء فاتر أو وضع مناشف رطبة ونظيفة عليها وتغييرها بانتظام.

وأضافت الرابطة أنه لا يجوز تبريد مواضع الحروق لدى الأطفال حديثي الولادة والرضع، وذلك لتجنب إصابتهم بانخفاض درجة حرارة الجسم، حتى إذا كانت الحروق تغطي أكثر من 15% من الجلد، علما بأن راحة يد الطفل تمثل نحو 1% من سطح الجسم، بينما يمثل الذراع نحو 10%.

ولتجنب إصابة الأطفال بالحروق من الأساس، ينبغي الاحتفاظ بالمشروبات والأطعمة الساخنة بعيدا عن متناول يده.